مع تزايد المخاوف الجيوسياسية.. ارتفاع قياسي للذهب والفضة

تجاوز سعر 4600 دولار للأونصة للمرة الأولى اليوم الاثنين، في حين قفزت الفضة أيضاً ‍إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتزايد التوقعات ‍بخفض أسعار الفائدة الأميركية.



ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسياً جديداً عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.



ارتفعت العقود الأميركية ⁠الآجلة للذهب تسليم شباط 2% إلى 4591.10 دولار، وفقاً لوكالة " ".

Advertisement