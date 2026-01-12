تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

أمّنت ملايين الوظائف.. الطاقة المتجددة تسجل نمواً قياسياً في القدرات

Lebanon 24
12-01-2026 | 02:11
كشف تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومنظمة العمل الدولية أن عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً لم يزد سوى بنسبة 2.3% عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 16.6 مليون وظيفة، وذلك على الرغم من وصول القدرات الإنتاجية القائمة على مصادر الطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي جديد.

وأشار التقرير المعنون "الطاقة المتجددة والوظائف: المراجعة السنوية لعام 2025" إلى أن القوى العاملة في هذا القطاع تتأثر بشكل متزايد بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية وعمليات الأتمتة.

وبقيت الصين القوة المهيمنة عالمياً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة وتصنيع معداتها، حيث وفرت ما يقدر بـ 7.3 مليون وظيفة في القطاع عام 2024، أي ما يعادل 44% من الإجمالي العالمي. وحافظ الاتحاد الأوروبي على نفس مستوى الوظائف المسجل عام 2023 عند 1.8 مليون وظيفة، بينما سجلت البرازيل 1.4 مليون وظيفة. وارتفعت أرقام الوظائف في كل من الهند والولايات المتحدة إلى نحو 1.3 مليون و 1.1 مليون وظيفة على التوالي.

وحافظت الطاقة الشمسية الكهروضوئية على صدارة التقنيات من حيث خلق الوظائف، حيث ساهمت بـ 7.3 مليون وظيفة عام 2024، تليها صناعة الوقود الحيوي السائل بـ 2.6 مليون وظيفة، ثم الطاقة الكهرومائية بـ 2.3 مليون وظيفة، فطاقة الرياح بـ 1.9 مليون وظيفة.

وشدد التقرير على الحاجة إلى مزيد من الإدماج والإنصاف في سوق العمل بالقطاع، مع التركيز بشكل خاص على ضمان مشاركة أكبر للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لا تزال إمكاناتهم غير مستغلة بشكل كافٍ. (سكاي نيوز)
الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

سكاي نيوز

على الحاج

الأوروبي

أوروبي

التركي

الهند

