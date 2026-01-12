تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
أمّنت ملايين الوظائف.. الطاقة المتجددة تسجل نمواً قياسياً في القدرات
Lebanon 24
12-01-2026
|
02:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومنظمة العمل الدولية أن عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً لم يزد سوى بنسبة 2.3% عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 16.6 مليون وظيفة، وذلك على الرغم من وصول القدرات الإنتاجية القائمة على مصادر الطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي جديد.
وأشار التقرير المعنون "الطاقة المتجددة والوظائف: المراجعة السنوية لعام 2025" إلى أن القوى العاملة في هذا القطاع تتأثر بشكل متزايد بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية وعمليات الأتمتة.
وبقيت
الصين
القوة المهيمنة عالمياً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة وتصنيع معداتها، حيث وفرت ما يقدر بـ 7.3 مليون وظيفة في القطاع عام 2024، أي ما يعادل 44% من الإجمالي العالمي. وحافظ
الاتحاد الأوروبي
على نفس مستوى الوظائف المسجل عام 2023 عند 1.8 مليون وظيفة، بينما سجلت البرازيل 1.4 مليون وظيفة. وارتفعت أرقام الوظائف في كل من
الهند
والولايات المتحدة إلى نحو 1.3 مليون و 1.1 مليون وظيفة على التوالي.
وحافظت الطاقة الشمسية الكهروضوئية على صدارة التقنيات من حيث خلق الوظائف، حيث ساهمت بـ 7.3 مليون وظيفة عام 2024، تليها صناعة الوقود الحيوي السائل بـ 2.6 مليون وظيفة، ثم الطاقة الكهرومائية بـ 2.3 مليون وظيفة، فطاقة الرياح بـ 1.9 مليون وظيفة.
وشدد التقرير على الحاجة إلى مزيد من الإدماج والإنصاف في سوق العمل بالقطاع، مع التركيز بشكل خاص على ضمان مشاركة أكبر للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لا تزال إمكاناتهم غير مستغلة بشكل كافٍ. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إصلاحات اقتصادية واسعة… مصر تسجّل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
Lebanon 24
بعد إصلاحات اقتصادية واسعة… مصر تسجّل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
12/01/2026 11:54:45
12/01/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة روبوتية عن بُعد تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا
Lebanon 24
جراحة روبوتية عن بُعد تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا
12/01/2026 11:54:45
12/01/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قرصنة العملات المشفرة تسجل رقماً قياسياً في 2025
Lebanon 24
قرصنة العملات المشفرة تسجل رقماً قياسياً في 2025
12/01/2026 11:54:45
12/01/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: سنعمل مع قبرص على الكثير من المشاريع من ضمنها الطاقة المتجددة والامن والدفاع وغيرها
Lebanon 24
الرئيس عون: سنعمل مع قبرص على الكثير من المشاريع من ضمنها الطاقة المتجددة والامن والدفاع وغيرها
12/01/2026 11:54:45
12/01/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
سكاي نيوز
على الحاج
الأوروبي
أوروبي
التركي
الهند
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالأرقام.. هذه تكلفة علاج السكري عالمياً
Lebanon 24
بالأرقام.. هذه تكلفة علاج السكري عالمياً
04:50 | 2026-01-12
12/01/2026 04:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
التحصّن بالذهب يزداد والأسعار تكسر الحواجز.. فهل اقتربت الحرب الكبرى؟
Lebanon 24
التحصّن بالذهب يزداد والأسعار تكسر الحواجز.. فهل اقتربت الحرب الكبرى؟
04:30 | 2026-01-12
12/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"آبل" تتصدر.. نمو شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 2%
Lebanon 24
"آبل" تتصدر.. نمو شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 2%
04:11 | 2026-01-12
12/01/2026 04:11:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق ميركوسور.. أوروبا على موعد مع توقيعٍ يُغضب المزارعين
Lebanon 24
اتفاق ميركوسور.. أوروبا على موعد مع توقيعٍ يُغضب المزارعين
03:35 | 2026-01-12
12/01/2026 03:35:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مفاوضات مع الإدارة... تحسين أوضاع موظفي "الميدل إيست"
Lebanon 24
بعد مفاوضات مع الإدارة... تحسين أوضاع موظفي "الميدل إيست"
03:20 | 2026-01-12
12/01/2026 03:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
05:36 | 2026-01-11
11/01/2026 05:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
07:00 | 2026-01-11
11/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:50 | 2026-01-12
بالأرقام.. هذه تكلفة علاج السكري عالمياً
04:30 | 2026-01-12
التحصّن بالذهب يزداد والأسعار تكسر الحواجز.. فهل اقتربت الحرب الكبرى؟
04:11 | 2026-01-12
"آبل" تتصدر.. نمو شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 2%
03:35 | 2026-01-12
اتفاق ميركوسور.. أوروبا على موعد مع توقيعٍ يُغضب المزارعين
03:20 | 2026-01-12
بعد مفاوضات مع الإدارة... تحسين أوضاع موظفي "الميدل إيست"
03:11 | 2026-01-12
روسيا: لدينا 490 مليون طن نفط جاهزة للاستخراج
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24