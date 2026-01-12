روسيا: لدينا 490 مليون طن نفط جاهزة للاستخراج

أعلن رئيس الوكالة الروسية للموارد الطبيعية "روسنيدرا" كازاكوف أن تمتلك 490 مليون طن من الخام ضمن فئات صناعية جاهزة للاستخراج فوراً.

وأضاف كازاكوف أن تقديرات عام 2025 أظهرت نمواً في احتياطيات النفط يقارب 666 مليون طن، كما نما احتياطي بنحو 679 مليار متر مكعب، منها 650 مليار متر مكعب جاهزة للاستخدام.



وأشار إلى أن روسيا تعيد تجديد احتياطيات الثمينة بمعدلات تفوق الإنتاج السنوي، حيث تم إضافة 542 طناً من احتياطيات مقابل إنتاج بلغ 477.6 طن عام 2024، كما زادت احتياطيات الفضة إلى 4.4 ألف طن مقابل إنتاج 2.4 ألف طن.



