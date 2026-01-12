تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
روسيا: لدينا 490 مليون طن نفط جاهزة للاستخراج
Lebanon 24
12-01-2026
|
03:11
photos
أعلن رئيس الوكالة الروسية للموارد الطبيعية "روسنيدرا"
أوليغ
كازاكوف أن
روسيا
تمتلك 490 مليون طن من
النفط
الخام ضمن فئات صناعية جاهزة للاستخراج فوراً.
وأضاف كازاكوف أن تقديرات عام 2025 أظهرت نمواً في احتياطيات النفط يقارب 666 مليون طن، كما نما احتياطي
الغاز
بنحو 679 مليار متر مكعب، منها 650 مليار متر مكعب جاهزة للاستخدام.
وأشار إلى أن روسيا تعيد تجديد احتياطيات
المعادن
الثمينة بمعدلات تفوق الإنتاج السنوي، حيث تم إضافة 542 طناً من احتياطيات
الذهب
مقابل إنتاج بلغ 477.6 طن عام 2024، كما زادت احتياطيات الفضة إلى 4.4 ألف طن مقابل إنتاج 2.4 ألف طن.
