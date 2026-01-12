تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بحث
إقتصاد
"آبل" تتصدر.. نمو شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 2%
Lebanon 24
12-01-2026
|
04:11
أفادت بيانات بحثية حديثة بارتفاع الشحنات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 2% خلال عام 2025، مدعومةً بزيادة الطلب والديناميكية الاقتصادية في الأسواق الناشئة.
وسجلت "أبل" صدارة السوق بحصة بلغت 20%، مسجلةً أعلى حصة بين أكبر خمس شركات، مدعومةً بالطلب القوي في الأسواق الناشئة والمتوسطة وأداء سلسلة هواتف "آيفون 17".
وجاءت "
سامسونغ
" في المركز الثاني بحصة 19% مع نمو متواضع في شحناتها، بينما احتلت "شاومي" المرتبة الثالثة بحصة 13% مستفيدةً من استمرار الطلب في الأسواق الناشئة.
ويتوقع خبراء أن يشهد السوق تباطؤاً خلال عام 2026 بسبب نقص الرقائق وارتفاع تكاليف المكونات، مع تحول تركيز مصنعي الرقائق نحو مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي على حساب قطاع الهواتف. (العين)
