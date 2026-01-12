كشفت دراسة حديثة أن التكلفة الاقتصادية العالمية لداء تصل إلى حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، باحتساب تكاليف الرعاية الصحية فقط.



وعند احتساب الرعاية غير الرسمية (مثل رعاية الأسر)، ترتفع التكلفة إلى 152 تريليون دولار سنوياً، مما يشكل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



وأظهرت الدراسة، التي شملت 204 دولة، أن تتحمل أعلى تكلفة مطلقة لعلاج السكري، تليها ثم ، على الرغم من أن المرض أكثر انتشاراً في الدول منخفضة الدخل.



وبالنسبة للعبء النسبي من حيث الناتج المحلي، سجلت التشيك أعلى نسبة (0.5%)، تليها الولايات المتحدة وألمانيا (0.4%)، بينما سجلت وموناكو وبرمودا أعلى تكلفة للفرد.



وأشار الباحثون إلى أن تكاليف العلاج تشكل 41% من العبء الاقتصادي في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 14% فقط في الدول الفقيرة، مما يُظهر أن أنظمة الرعاية للأمراض المزمنة مثل السكري تتوفر بشكل أساسي في الدول الغنية.



كما لاحظت الدراسة أن السكري زاد من معدل الوفيات بفيروس ، حيث ارتفعت التكاليف الاقتصادية خلال في كل من الصين والولايات المتحدة وألمانيا.



وشددت على أن الوقاية عبر أنماط الحياة الصحية والكشف المبكر يظلان الأكثر فعالية لتقليل العبء الاقتصادي للمرض، خاصة في الدول منخفضة الدخل. (يورو نيوز)



