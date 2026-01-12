لأوّل مرة في التاريخ... سعر الفضة يكسر حاجز 85 دولارا

شهد سعر الفضة قفزة حادة تجاوزت 7 بالمئة، مسجلا للمرة الأولى على الإطلاق مستوى يتعدى حاجز 85 دولارا للأونصة.





وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 7.41% إلى 85.22 دولار للأونصة، ليستقر لأول مرة في تاريخه فوق مستوى الـ 85 دولارا. (روسيا اليوم)

