إقتصاد
لأوّل مرة في التاريخ... سعر الفضة يكسر حاجز 85 دولارا
Lebanon 24
12-01-2026
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد سعر الفضة قفزة حادة تجاوزت 7 بالمئة، مسجلا للمرة الأولى على الإطلاق مستوى يتعدى حاجز 85 دولارا للأونصة.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 7.41% إلى 85.22 دولار للأونصة، ليستقر لأول مرة في تاريخه فوق مستوى الـ 85 دولارا. (روسيا اليوم)
