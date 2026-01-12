كوريا الجنوبية تسجل رقماً قياسياً بصادرات الأغذية والمنتجات الزراعية

أعلنت في أن صادرات البلاد من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية سجلت رقماً قياسياً جديداً في عام 2025، حيث بلغت 13.62 مليار دولار.





وفي هذا الإطار، نمت صادرات قطاع "الأغذية بلس" بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. ويشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من السلع الطازجة والمصنعة، مروراً بالآلات الزراعية والأدوية البيطرية.





كما ارتفعت صادرات والغذائية بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.41 مليار دولار، متجاوزة 100 مليار وون لأول مرة، وسجلت زيادة سنوية للعاشر عام متتالي، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.





وعزت الوزارة هذا الأداء القوي إلى الطلب الكبير على منتجات الشعيرية الكورية سريعة التحضير "راميون"، إلى جانب 11 منتجاً آخر، من بينها الصلصات، والكيمتشي، والآيس كريم، والفراولة.





من حيث الأسواق، كانت أكبر مستورد للمنتجات الزراعية الكورية، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.2% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في 2025. كما شهدت الصادرات إلى زيادة بنسبة 5.1% لتبلغ 1.58 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات إلى ارتفاعاً بنسبة 13.6% لتصل إلى 773.7 مليون دولار. (العربية)

Advertisement