إقتصاد
كوريا الجنوبية تسجل رقماً قياسياً بصادرات الأغذية والمنتجات الزراعية
Lebanon 24
12-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الزراعة
في
كوريا الجنوبية
أن صادرات البلاد من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية سجلت رقماً قياسياً جديداً في عام 2025، حيث بلغت 13.62 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، نمت صادرات قطاع "الأغذية
الكورية
بلس" بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. ويشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من السلع الطازجة والمصنعة، مروراً بالآلات الزراعية والأدوية البيطرية.
كما ارتفعت صادرات
المنتجات الزراعية
والغذائية بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.41 مليار دولار، متجاوزة 100 مليار وون
كوري
لأول مرة، وسجلت زيادة سنوية للعاشر عام متتالي، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وعزت الوزارة هذا الأداء القوي إلى الطلب الكبير على منتجات الشعيرية الكورية سريعة التحضير "راميون"، إلى جانب 11 منتجاً آخر، من بينها الصلصات، والكيمتشي، والآيس كريم، والفراولة.
من حيث الأسواق، كانت
الولايات المتحدة
أكبر مستورد للمنتجات الزراعية الكورية، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.2% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في 2025. كما شهدت الصادرات إلى
الصين
زيادة بنسبة 5.1% لتبلغ 1.58 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات إلى
أوروبا
ارتفاعاً بنسبة 13.6% لتصل إلى 773.7 مليون دولار. (العربية)
