Najib Mikati
إقتصاد

وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية.. ارتفاع أسعار النفط

Lebanon 24
13-01-2026 | 00:10
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما طغت المخاوف ‍المتزايدة المحيطة بإيران واحتمال تعطل الإمدادات على فرص زيادة إمدادات الخام ‍من فنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4% مسجلة 64.15 دولار للبرميل لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وزادت ⁠العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.5% لتسجل 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من كانون الأول الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، نقلاً عن وكالة "رويترز".
الإيرانية

الإيراني

خام برنت

فنزويلا

رويترز

تكساس

إيران

