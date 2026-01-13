وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية.. ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار اليوم الثلاثاء بعدما طغت المخاوف ‍المتزايدة المحيطة بإيران واحتمال تعطل الإمدادات على فرص زيادة إمدادات الخام ‍من .



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4% مسجلة 64.15 دولار للبرميل لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.



وزادت ⁠العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.5% لتسجل 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من كانون الأول الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، نقلاً عن وكالة " ".

Advertisement