بعد عمليات جني أرباح.. أسعار الذهب تهبط دون 4600 دولار

تراجع اليوم الثلاثاء بعد يوم من اجتيازه ‍مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني ‍الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4576.79 دولار للأونصة. وكان الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا ⁠عند 4629.94 دولار.



وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 0.6% إلى 4585.40 دولار، وفقاً لوكالة " ".

