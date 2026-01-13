سوريا تدرس آليات لتنظيم استيراد السيارات وقطع الغيار

بحث رئيس غرفة تجارة ريف عبدالرحيم زيادة، مع عدد من تجار السيارات ومستوردي قطع الغيار، واقع تجارة السيارات، ومناقشة أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع في .



وتناول الاجتماع التحديات المرتبطة باستيراد وتداول قطع الغيار، إضافة إلى المتعلقة بتنظيم ، وسبل تحسين بيئة العمل التجاري بما يحقق استقرار السوق ويحمي المستهلك.



وطرح المجتمعون إمكانية إنشاء نقطة مواصلات تابعة لمديرية مواصلات ريف دمشق في منطقة القطيفة، بهدف إجراء معاملات فحص وترسيم السيارات لمنطقة دمشق، إلى جانب بحث إمكانية إطلاق مشروع لتصنيع قطع غيار السيارات، تشجيعاً للصناعة المحلية، حيث تم الاتفاق على إدراج هذا المشروع ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقاً لوكالة الأنباء " ".

