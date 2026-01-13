تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
إقبال متوسط على الاكتتاب في سندات الخزانة الأميركية
Lebanon 24
13-01-2026
|
04:22
أعلنت
وزارة الخزانة
الأميركية نتائج سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الاكتتاب في الطرحين في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثية الأميركية 3.609% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.65 مرة.
وباعت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 3.614% ومعدل التغطية 2.64 مرة من قيمة الطرح، وفقاً لوكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
