إقتصاد

الكوارث المناخية تحطم الأرقام… 224 مليار دولار خسائر عالمية في عام واحد

Lebanon 24
13-01-2026 | 06:10
قالت شركة "ميونخ ري" الألمانية لإعادة التأمين إن ارتفاع درجات حرارة الأرض يؤدي إلى تضخّم الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مؤكدة أن تغيّر المناخ أصبح المحرّك الأساسي للدمار المناخي.

وبحسب بيانات الشركة، بلغت الخسائر العالمية في 2025 نحو 224 مليار دولار، فيما وصلت خسائر ما يُعرف بـ"المخاطر الثانوية" مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات إلى 166 مليار دولار، وهو أعلى رقم يُسجّل حتى الآن.

وأوضح كبير علماء المناخ في الشركة توبياس جريم أن هذه الكوارث "تتفاقم بوضوح بسبب تغيّر المناخ"، مشيراً إلى أن 2023 و2024 و2025 كانت الأعوام الأشد حرارة في التاريخ المسجّل.

وسجّلت حرائق الغابات في لوس أنجلوس أفدح كارثة طبيعية خلال العام بخسائر بلغت 53 مليار دولار، منها 40 ملياراً مؤمَّنة، وهو رقم قياسي لحرائق الغابات.

ورغم تشكّل أعاصير قوية في الأطلسي، فإن الولايات المتحدة تجنبت ضربات مباشرة، ما خفّف حجم الكارثة مقارنة بسنوات سابقة، في حين جاء زلزال ميانمار بقوة 7.7 درجات ثانياً بخسائر بلغت 12 مليار دولار.

إقليمياً، تكبّدت أميركا الشمالية أعلى الخسائر بـ 133 مليار دولار، تلتها آسيا والمحيط الهادئ بـ 73 ملياراً، فيما بلغت خسائر أوروبا نحو 11 مليار دولار فقط.

وختم جريم بالتحذير من أن ارتفاع حرارة البحار والغلاف الجوي يخلق بيئة مثالية لتكرار الظواهر المدمّرة، مؤكداً أن ما شهده العالم في 2025 ليس استثناءً بل جزءاً من مسار تصاعدي خطير.
