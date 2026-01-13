تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
Lebanon 24
13-01-2026
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد
الشيخ محمد بن زايد
آل
نهيان
رئيس
دولة الإمارات
وبولا أحمد تينوبو رئيس
جمهورية
نيجيريا، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والزراعة والطاقة والمعادن الثمينة.
ووصف رئيس
الإمارات
الاتفاقية بأنها "خطوة نوعية" تجسد
التزام
بلاده ببناء شراكات تنموية لتحقيق نمو اقتصادي مشترك.
من جهته
، أكد الرئيس النيجيري أن الاتفاقية "تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري" وتحقق أهداف التنمية المشتركة.
ووقّع الاتفاقية عن الجانبين وزيرا التجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني الزيودي ووزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا الدكتورة جوموكي أودوولي، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة.
يُذكر أن التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت 4.3 مليار دولار عام 2024، وواصلت نموها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مسجّلة 3.1 مليار دولار.
وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز التجارة الخارجية ورفع قيمتها إلى 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القمة السعودية–الأميركية: تأكيد الشراكة الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات شاملة
Lebanon 24
القمة السعودية–الأميركية: تأكيد الشراكة الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات شاملة
13/01/2026 18:56:17
13/01/2026 18:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نعلن شراكة سياسية جديدة لدعم انتقال سلمي وشامل ومصالحة في سوريا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نعلن شراكة سياسية جديدة لدعم انتقال سلمي وشامل ومصالحة في سوريا
13/01/2026 18:56:17
13/01/2026 18:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات: إنهاء وجودنا العسكري باليمن في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة
Lebanon 24
الإمارات: إنهاء وجودنا العسكري باليمن في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة
13/01/2026 18:56:17
13/01/2026 18:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان والأردن يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوقيع 20 اتفاقية مشتركة
Lebanon 24
لبنان والأردن يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوقيع 20 اتفاقية مشتركة
13/01/2026 18:56:17
13/01/2026 18:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد
دولة الإمارات
الشيخ محمد
سكاي نيوز
من جهته
محمد بن
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير المالية السوداني: الاقتصاد الوطني يواجه مرحلة شديدة التعقيد نتيجة الحرب المستمرة
Lebanon 24
وزير المالية السوداني: الاقتصاد الوطني يواجه مرحلة شديدة التعقيد نتيجة الحرب المستمرة
11:47 | 2026-01-13
13/01/2026 11:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
Lebanon 24
ترامب يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
11:33 | 2026-01-13
13/01/2026 11:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال والموازنة: لا أموال كافية لوزارة الأشغال للقيام بمهامها
Lebanon 24
لجنة المال والموازنة: لا أموال كافية لوزارة الأشغال للقيام بمهامها
09:55 | 2026-01-13
13/01/2026 09:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عام تاريخي للذهب
Lebanon 24
عام تاريخي للذهب
09:31 | 2026-01-13
13/01/2026 09:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: درّت الملايين من الدولارات.. معادن صاعدة وأخرى تنطفئ
Lebanon 24
بالفيديو: درّت الملايين من الدولارات.. معادن صاعدة وأخرى تنطفئ
09:16 | 2026-01-13
13/01/2026 09:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
13/01/2026 06:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:47 | 2026-01-13
وزير المالية السوداني: الاقتصاد الوطني يواجه مرحلة شديدة التعقيد نتيجة الحرب المستمرة
11:33 | 2026-01-13
ترامب يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
09:55 | 2026-01-13
لجنة المال والموازنة: لا أموال كافية لوزارة الأشغال للقيام بمهامها
09:31 | 2026-01-13
عام تاريخي للذهب
09:16 | 2026-01-13
بالفيديو: درّت الملايين من الدولارات.. معادن صاعدة وأخرى تنطفئ
09:13 | 2026-01-13
بعد الأرقام التاريخية.. هذا جديد أسعار الذهب
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 18:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 18:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 18:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24