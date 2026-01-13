الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

شهد آل رئيس وبولا أحمد تينوبو رئيس نيجيريا، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.



وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والزراعة والطاقة والمعادن الثمينة.



ووصف رئيس الاتفاقية بأنها "خطوة نوعية" تجسد بلاده ببناء شراكات تنموية لتحقيق نمو اقتصادي مشترك.



، أكد الرئيس النيجيري أن الاتفاقية "تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري" وتحقق أهداف التنمية المشتركة.



ووقّع الاتفاقية عن الجانبين وزيرا التجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني الزيودي ووزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا الدكتورة جوموكي أودوولي، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة.



يُذكر أن التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت 4.3 مليار دولار عام 2024، وواصلت نموها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مسجّلة 3.1 مليار دولار.



وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز التجارة الخارجية ورفع قيمتها إلى 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031. (سكاي نيوز)

