لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
بعد الأرقام التاريخية.. هذا جديد أسعار الذهب
Lebanon 24
13-01-2026
|
09:13
photos
استقرت أسعار
الذهب
إلى حد كبير قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء، مدعومة بمخاوف بشأن تصعيد
روسيا
للهجمات على
أوكرانيا
والوضع في
إيران
، في حين أن حذر المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية حد من زخم الصعود.
وحسب
رويترز
، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4601.63 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 4629.94 دولارًا في الجلسة السابقة.
في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم شباط بنسبة 0.1% لتصل إلى 4610.30 دولارًا.
