بعد الأرقام التاريخية.. هذا جديد أسعار الذهب

استقرت أسعار إلى حد كبير قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء، مدعومة بمخاوف بشأن تصعيد للهجمات على والوضع في ، في حين أن حذر المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية حد من زخم الصعود.

وحسب ، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4601.63 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 4629.94 دولارًا في الجلسة السابقة.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم شباط بنسبة 0.1% لتصل إلى 4610.30 دولارًا.