إقتصاد

عام تاريخي للذهب

Lebanon 24
13-01-2026 | 09:31
بعد أقوى أداء سنوي للذهب منذ عام 1979، وصف الكثيرون الزيادة الاسمية في السعر بنسبة 65٪ بأنها "ارتفاع".
في هذا السياق، يقول بيتر ريغان، وهو خبير مخضرم في المعادن الثمينة في مجموعة بيرش غولد، إن ذلك يغفل النقطة الأساسية.

وأوضح ريغان قائلاً: "ما شهدناه العام الماضي لم يكن ارتفاعاً في أسعار الذهب، بل كان إعادة تقييم للمخاطر المالية".

في عام 2025، واجه المستثمرون إدراكًا متزايدًا بأن المخاطر النظامية، بدءًا من استدامة الديون السيادية وصولًا إلى مخاطر العملات، لم تعد مجرد نظريات. وكما حذرت مجلة الإيكونوميست في عددها الخاص الصادر في تشرين الأول حول الديون السيادية ، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم المتقدم باتت تعاني من ضيق هامش المناورة. 

في ظل هذه الخلفية، تبدو حركة الذهب أقل غرابة.

وأشار ريغان إلى أنه "على مدى عقود، تم تسعير الأصول بناءً على افتراضات مفادها أن القواعد ستظل مستقرة، وأن الديون ستظل قابلة للإدارة، وأن الحكومات ستتمتع دائماً بمجال للمناورة". وأضاف: "إن هذه الافتراضات باتت موضع تساؤل الآن، دفعة واحدة".

حتى المجالات التي بدت قوية كشفت عن ضعف. فقد أشارت صحيفة فايننشال تايمز في أواخر العام الماضي إلى أن جزءًا كبيرًا من النمو الاقتصادي الأميركي الأخير تركز في " رهان كبير على الذكاء الاصطناعي "، مما يزيد من قابلية التأثر بتقلبات الرأي العام أو السياسات.

على الصعيد العالمي، قررت البنوك المركزية شراء الذهب بمستويات قياسية منذ عام 2022. وتظهر بيانات بلومبرغ أنه في تشرين الاول 2025، تجاوزت حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية حيازات سندات الحكومة الأميركية - وهو تحول مهم في تقييم المخاطر المؤسسية.

يجادل ريغان بأن هذا التقارب بين العديد من المخاطر الفردية ساهم في إعادة تقييم أوسع لأسعار الأصول - ليس الذهب فقط، ولكن جميع الأصول المالية.

وقال ريغان: "عندما تتضخم المخاطر لدرجة يصعب معها إدارتها، فإنها لا تختفي، بل يُعاد تقييمها. ليس ذلك نتيجة حدث غير متوقع واحد، بل من خلال التراكم المطرد للعديد من المخاطر الأصغر حجماً، وهي المخاطر التي نادراً ما تتصدر عناوين الأخبار بمفردها، ولكنها في النهاية تطغى على الافتراضات التي تستند إليها الأسعار".

ستتجاوز هذه الرؤية أداء أي عام منفرد. جاذبية الذهب لا تكمن في التوقعات، بل في اليقين.

وأوضح قائلاً: "لا تنظر إلى سعر الذهب بمعزل عن غيره، بل انظر إلى الأسعار نسبةً إلى الذهب. واسأل نفسك ما إذا كانت مدخراتك مهيأة لعالم يُعاد فيه تقييم المخاطر نفسها".(PR Newswire)
