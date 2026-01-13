تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وزير المالية السوداني: الاقتصاد الوطني يواجه مرحلة شديدة التعقيد نتيجة الحرب المستمرة

Lebanon 24
13-01-2026 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1468016-639039270963007344.webp
Doc-P-1468016-639039270963007344.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إنّ الاقتصاد الوطني يواجه مرحلة شديدة التعقيد نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى فقدان السودان معظم مصادر إيراداته الأساسية.
 

وأوضح إبراهيم، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من مكتبه المؤقت في بورت سودان، أن الحرب "دمرت النشاط الاقتصادي، مع انهيار إيرادات الذهب والنفط وتراجع الصادرات الزراعية والحيوانية بشكل حاد، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على نفقات دفاعية مرتفعة وسط أزمة مالية حادة".
وأشار إلى أن معظم الإيرادات الحكومية كانت تأتي من وسط السودان قبل الحرب، لكن سيطرة قوات الدعم السريع على المناطق الاقتصادية الحيوية أدت إلى توقف هذه الموارد.


كما تحدث إبراهيم عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي إلى مستويات ثلاثية الأرقام، وانهيار العملة الوطنية في السوق السوداء.


وفي ما يتعلّق بقطاع الذهب، أكد إبراهيم أنّ تهريبه عبر الحدود يُلحق ضرراً كبيراً بالإيرادات، موضحاً أنّ السودان صدّر رسمياً نحو 20 طناً فقط من أصل إنتاج يُقدَّر بنحو 70 طناً في عام 2025، فيما جرى تهريب الكمية الأكبر إلى الخارج.
 

ورغم الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها السودان في النفط والزراعة والثروة الحيوانية، قال الوزير إن عائدات النفط تراجعت بأكثر من 50 بالمئة، بعد تعرض منشآت حيوية لأضرار كبيرة بفعل الحرب، مما دفع الحكومة إلى السعي لجذب استثمارات وإبرام صفقات لموانئ البحر الأحمر كجزء من جهود إعادة الإعمار.


وأعرب إبراهيم عن أمله في شراكات بين القطاعين العام والخاص، مستشهدا بوجود اهتمام سعودي وقطري لبناء وتطوير الموانئ. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرحلة الثانية من اتفاق غزة تواجه تعقيدات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان تسأل الحكومة عن الاقتصاد النقدي والفجوة المالية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام أمام جمعية المصارف: مسار الفجوة المالية دخل مرحلة متقدّمة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مرحلة جديدة من التعامل اللبناني مع ضغط التحذيرات المالية الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة الإعمار

البحر الأحمر

وزير المالية

سكاي نيوز

السودان

الثروة

سوداني

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2026-01-13
Lebanon24
11:33 | 2026-01-13
Lebanon24
09:55 | 2026-01-13
Lebanon24
09:31 | 2026-01-13
Lebanon24
09:16 | 2026-01-13
Lebanon24
09:13 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24