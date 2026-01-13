وزير المالية السوداني: الاقتصاد الوطني يواجه مرحلة شديدة التعقيد نتيجة الحرب المستمرة

وأشار إلى أن معظم الإيرادات الحكومية كانت تأتي من وسط السودان قبل الحرب، لكن سيطرة قوات الدعم السريع على المناطق الاقتصادية الحيوية أدت إلى توقف هذه الموارد.كما تحدث إبراهيم عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي إلى مستويات ثلاثية الأرقام، وانهيار العملة الوطنية في السوق السوداء.وفي ما يتعلّق بقطاع الذهب، أكد إبراهيم أنّ تهريبه عبر الحدود يُلحق ضرراً كبيراً بالإيرادات، موضحاً أنّ السودان صدّر رسمياً نحو 20 طناً فقط من أصل إنتاج يُقدَّر بنحو 70 طناً في عام 2025، فيما جرى تهريب الكمية الأكبر إلى الخارج.ورغم الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها السودان في والزراعة والثروة الحيوانية، قال الوزير إن عائدات النفط تراجعت بأكثر من 50 بالمئة، بعد تعرض منشآت حيوية لأضرار كبيرة بفعل الحرب، مما دفع الحكومة إلى السعي لجذب استثمارات وإبرام صفقات لموانئ كجزء من جهود .وأعرب إبراهيم عن أمله في شراكات بين القطاعين العام والخاص، مستشهدا بوجود اهتمام وقطري لبناء وتطوير الموانئ. (سكاي نيوز)