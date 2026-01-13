تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وزير المالية السوداني: الاقتصاد الوطني يواجه مرحلة شديدة التعقيد نتيجة الحرب المستمرة
Lebanon 24
13-01-2026
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير المالية
السوداني جبريل إبراهيم إنّ الاقتصاد الوطني يواجه مرحلة شديدة التعقيد نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى فقدان
السودان
معظم مصادر إيراداته الأساسية.
وأوضح إبراهيم، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من مكتبه المؤقت في بورت سودان، أن الحرب "دمرت النشاط الاقتصادي، مع انهيار إيرادات
الذهب
والنفط وتراجع الصادرات الزراعية والحيوانية بشكل حاد، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على نفقات دفاعية مرتفعة وسط أزمة مالية حادة".
وأشار إلى أن معظم الإيرادات الحكومية كانت تأتي من وسط السودان قبل الحرب، لكن سيطرة قوات الدعم السريع على المناطق الاقتصادية الحيوية أدت إلى توقف هذه الموارد.
كما تحدث إبراهيم عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي إلى مستويات ثلاثية الأرقام، وانهيار العملة الوطنية في السوق السوداء.
وفي ما يتعلّق بقطاع الذهب، أكد إبراهيم أنّ تهريبه عبر الحدود يُلحق ضرراً كبيراً بالإيرادات، موضحاً أنّ السودان صدّر رسمياً نحو 20 طناً فقط من أصل إنتاج يُقدَّر بنحو 70 طناً في عام 2025، فيما جرى تهريب الكمية الأكبر إلى الخارج.
ورغم الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها السودان في
النفط
والزراعة والثروة الحيوانية، قال الوزير إن عائدات النفط تراجعت بأكثر من 50 بالمئة، بعد تعرض منشآت حيوية لأضرار كبيرة بفعل الحرب، مما دفع الحكومة إلى السعي لجذب استثمارات وإبرام صفقات لموانئ
البحر الأحمر
كجزء من جهود
إعادة الإعمار
.
وأعرب إبراهيم عن أمله في شراكات بين القطاعين العام والخاص، مستشهدا بوجود اهتمام
سعودي
وقطري لبناء وتطوير الموانئ. (سكاي نيوز)
