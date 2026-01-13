رئيس «جي بي مورغان»: التدخل السياسي في عمل الفيدرالي يرفع الفائدة

شدّد الرئيس التنفيذي لـ«جي بي تشيس» ديمون على دعم الاحتياطي ورئيسه في وجه التدخلات السياسية.

وقال إن «أي شيء يقوض استقلالية ليس فكرة جيدة». وأضاف ديمون، في حديثه مع الصحافيين بعد أن أصدرت «جي بي مورغان تشيس» نتائج أرباحها للربع الرابع، أن التدخل السياسي في شؤون الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع هدف الرئيس المعلن بخفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات ديمون بعد أن كشف رئيس في نهاية هذا الأسبوع عن أنه يخضع للتحقيق من قبل .

وقال ديمون إنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي معصوم من الخطأ، وأنه قد ارتكب أخطاءً. وقال للصحافيين: «أودّ أن أقول إنني لا أتفق مع كل ما فعله مجلس لكنني أكنّ احتراماً كبيراً لجاي باول كشخص».

وتؤكد هذه التصريحات للأسواق وترمب أن كبار قادة سيدعمون على الأرجح استقلالية البنك المركزي علناً، سواءً اتفقوا سراً مع سياسته الحالية المتعلقة بأسعار الفائدة أم لا.

وقد طالب باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعتقد الرئيس أنه سينعش الاقتصاد ويجعل أسعار المنازل أرخص. وبلغت التوترات ذروتها عندما كشف باول عن احتمال توجيه اتهام جنائي له.