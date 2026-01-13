تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الذهب إلى مستوى تاريخي وسط رهانات خفض الفائدة وتصاعد التوترات

Lebanon 24
13-01-2026 | 16:45
بلغ الذهب مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، إذ لامس السعر الفوري ذروة تاريخية عند 4634.33 دولار للأوقية، قبل أن يستقر عند 4609.69 دولار بارتفاع قدره 0.4 في المائة.
 
 وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي عززت الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، هذا العام.
 
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، و2.7 في المائة سنوياً في كانون الأول الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين.
 
وعقب صدور البيانات، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لخفض أسعار الفائدة «بشكل ملموس»، وعَدَّ أن الأرقام الحالية تسمح بذلك. وبينما يُتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع كانون الثاني الحالي، يترقب المستثمرون خفضين للفائدة خلال عام 2026.
 
وأسهمت عوامل عدة في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، منها:
 
المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي بعد فتح إدارة ترمب تحقيقاً جنائياً مع رئيسه جيروم باول.
 
التوترات التجارية، خاصة تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول التي تتاجر مع إيران.
 
استمرار الحرب في أوكرانيا والهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.
 
ولم يتوقف الارتفاع عند الذهب فحسب، بل قفزت الفضة بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي تاريخي عند 89.10 دولار للأوقية.
 
ورغم تحذيرات المحللين من تقلبات حادة محتملة، لا يزال التوجه الشرائي هو المسيطر على السوق.
 
في سياق متصل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2344.84 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1870 دولاراً للأوقية
