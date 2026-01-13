تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الذهب إلى مستوى تاريخي وسط رهانات خفض الفائدة وتصاعد التوترات
Lebanon 24
13-01-2026
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغ
الذهب
مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، إذ لامس السعر الفوري ذروة تاريخية عند 4634.33 دولار للأوقية، قبل أن يستقر عند 4609.69 دولار بارتفاع قدره 0.4 في المائة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي عززت الرهانات على قيام
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
بخفض أسعار الفائدة، هذا العام.
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في
الولايات المتحدة
ارتفع بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، و2.7 في المائة سنوياً في كانون الأول الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين.
وعقب صدور البيانات، كرر الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
دعوته لخفض أسعار الفائدة «بشكل ملموس»، وعَدَّ أن الأرقام الحالية تسمح بذلك. وبينما يُتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع كانون الثاني الحالي، يترقب المستثمرون خفضين للفائدة خلال عام 2026.
وأسهمت عوامل عدة في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، منها:
المخاوف بشأن استقلالية
البنك المركزي
الأميركي بعد فتح إدارة
ترمب
تحقيقاً جنائياً مع رئيسه
جيروم باول
.
التوترات التجارية، خاصة تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول التي تتاجر مع
إيران
.
استمرار الحرب في
أوكرانيا
والهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.
ولم يتوقف الارتفاع عند الذهب فحسب، بل قفزت الفضة بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي تاريخي عند 89.10 دولار للأوقية.
ورغم تحذيرات المحللين من تقلبات حادة محتملة، لا يزال التوجه الشرائي هو المسيطر على السوق.
في سياق متصل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2344.84 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1870 دولاراً للأوقية
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الولايات المتحدة
البنك المركزي
دونالد ترمب
جيروم باول
الفيدرالي
أوكرانيا
دونالد
الأكثر قراءة
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
10:54 | 2026-01-13
13/01/2026 10:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
06:40 | 2026-01-13
13/01/2026 06:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
09:00 | 2026-01-13
13/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
