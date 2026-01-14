تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

وسط آمال بتحفيز مالي وضعف الين.. أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً

Lebanon 24
14-01-2026 | 01:37
ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى ‍مستوى قياسي اليوم الأربعاء، مدعوماً بآمال في المزيد من التحفيز المالي وسط توقعات بإعلان الحكومة الدعوة إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل.

كما أدى الانخفاض الحاد للين منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى دعم السوق، حيث أدى تراجع العملة إلى ⁠زيادة قيمة الأرباح الخارجية للمصدرين اليابانيين ذوي الثقل.

وصعد نيكاي نسبة 1.3% ليصل إلى 54219.24 نقطة، متجاوزاً مستوى 54000 للمرة الأولى.
 
