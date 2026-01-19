تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

إقتصاد

سوق الأسهم السعودية تسجّل ارتفاعاً طفيفاً.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-01-2026 | 10:49
سوق الأسهم السعودية تسجّل ارتفاعاً طفيفاً.. إليكم التفاصيل
سوق الأسهم السعودية تسجّل ارتفاعاً طفيفاً.. إليكم التفاصيل photos 0
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع طفيف قدره 4.86 نقاط، ليقفل عند مستوى 10917.04 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.9 مليارات ريال.

وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 200 مليون سهم، ارتفعت قيم أسهم 102 شركة، في حين تراجعت أسهم 147 شركة.

وسجّلت أسهم شركات "شمس"، و"اليمامة للحديد"، و"أنعام القابضة"، و"الرمز"، و"مسار" أعلى المكاسب، مقابل تراجع أسهم "صادرات"، و"أكوا باور"، و"نسيج"، و"بترو رابغ"، و«نايس ون». وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و3.72%.

وتصدّرت أسهم "أميركانا"، و"لكثيري"، و"صادرات"، و"أرامكو السعودية"، و"درب السعودية" قائمة الأكثر تداولاً من حيث الكمية، فيما جاءت أسهم "الراجحي"، و"أرامكو السعودية"، و"معادن"، و"الأهلي"، و"مجموعة تداول" في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بمقدار 85.41 نقطة، ليستقر عند مستوى 23357.50 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 10 ملايين ريال، وبكمية أسهم تجاوزت مليون سهم.

وكالة الأنباء السعودية

وكالة الأنباء

اليمامة

الرئيسي

أرامكو

السعود

سعودي

