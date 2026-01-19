سوق الأسهم السعودية تسجّل ارتفاعاً طفيفاً.. إليكم التفاصيل

أنهى مؤشر الأسهم تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع طفيف قدره 4.86 نقاط، ليقفل عند مستوى 10917.04 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.9 مليارات .



وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 200 مليون سهم، ارتفعت قيم أسهم 102 شركة، في حين تراجعت أسهم 147 شركة.

وسجّلت أسهم شركات "شمس"، و" للحديد"، و"أنعام القابضة"، و"الرمز"، و"مسار" أعلى المكاسب، مقابل تراجع أسهم "صادرات"، و"أكوا "، و"نسيج"، و"بترو رابغ"، و«نايس ون». وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و3.72%.

وتصدّرت أسهم "أميركانا"، و"لكثيري"، و"صادرات"، و" السعودية"، و"درب السعودية" قائمة الأكثر تداولاً من حيث الكمية، فيما جاءت أسهم "الراجحي"، و"أرامكو السعودية"، و"معادن"، و"الأهلي"، و"مجموعة تداول" في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بمقدار 85.41 نقطة، ليستقر عند مستوى 23357.50 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 10 ملايين ريال، وبكمية أسهم تجاوزت مليون سهم.