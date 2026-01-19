الغاز الطبيعي يضيء أمل الفلبين في مواجهة أزمة الطاقة

أعلن رئيس الفلبين ، اليوم الاثنين، اكتشاف كمية "مهمة" من الطبيعي قرب الموقع البحري الوحيد المنتج للغاز في الأرخبيل.



إنه تم العثور على حوالي 98 مليار قدم مكعبة (2,8 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي على بعد 5 كيلومترات شرق حقل "مالامبايا" قرب ، أو ما يكفي لتوفير الطاقة لنحو 5,7 مليون منزل لمدة عام.



وتكاليف الطاقة في من بين الأعلى في المنطقة، وهي تواجه أزمة وشيكة مع توقع نضوب حقل غاز "مالامبايا" في غضون بضع سنوات، علماً أنه يزود الكبيرة بنحو 40% من حاجاتها الطاقية.



وقال ماركوس إن هذا الاكتشاف، وهو الأول منذ أكثر من عقد، "يُعزز مساهمة حقل مالامبايا ويُقوي إمداداتنا المحلية من الغاز لسنوات عديدة قادمة. وقد أظهرت الاختبارات الأولية أن البئر يتدفق بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يومياً".



وتشهد الفلبين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وهي تعتمد على الفحم المستورد لتأمين أكثر من نصف إنتاجها من الطاقة. (ارم نيوز)



