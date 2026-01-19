تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الغاز الطبيعي يضيء أمل الفلبين في مواجهة أزمة الطاقة

Lebanon 24
19-01-2026 | 15:00
الغاز الطبيعي يضيء أمل الفلبين في مواجهة أزمة الطاقة
أعلن رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، اليوم الاثنين، اكتشاف كمية "مهمة" من الغاز الطبيعي قرب الموقع البحري الوحيد المنتج للغاز في الأرخبيل.

وقال ماركوس إنه تم العثور على حوالي 98 مليار قدم مكعبة (2,8 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي على بعد 5 كيلومترات شرق حقل "مالامبايا" قرب جزيرة بالاوان، أو ما يكفي لتوفير الطاقة لنحو 5,7 مليون منزل لمدة عام.

وتكاليف الطاقة في الفيليبين من بين الأعلى في المنطقة، وهي تواجه أزمة وشيكة مع توقع نضوب حقل غاز "مالامبايا" في غضون بضع سنوات، علماً أنه يزود جزيرة لوزون الكبيرة بنحو 40% من حاجاتها الطاقية.

وقال ماركوس إن هذا الاكتشاف، وهو الأول منذ أكثر من عقد، "يُعزز مساهمة حقل مالامبايا ويُقوي إمداداتنا المحلية من الغاز لسنوات عديدة قادمة. وقد أظهرت الاختبارات الأولية أن البئر يتدفق بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يومياً".

وتشهد الفلبين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وهي تعتمد على الفحم المستورد لتأمين أكثر من نصف إنتاجها من الطاقة. (ارم نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24