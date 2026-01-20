تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الصين تُكمل تعهّد "ترامب" بشراء 12 مليون طن من فول الصويا

Lebanon 24
20-01-2026 | 00:28
الصين تُكمل تعهّد ترامب بشراء 12 مليون طن من فول الصويا
اشترت الصين نحو 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متجاوزةً عقبة تجارية كانت محط متابعة دقيقة، ومحققةً تعهداً رئيسياً ورد ضمن إطار أعلنت عنه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني الماضي.

وبحسب تجّار مطلعين على الشحنات، اقتربت بكين من بلوغ الهدف لعدة أيام قبل أن تحجز كميات إضافية مكّنتها من استكمال التعهّد، من دون الإفصاح عن هوياتهم لعدم تخويلهم الحديث لوسائل الإعلام.

وكانت الصين قد تجنبت شراء المحاصيل الأميركية لأشهر قبيل المحادثات التجارية بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مع تصاعد الرسوم الجمركية، قبل أن تعود إلى السوق في أواخر تشرين الأول، تزامناً مع التحضير لقمة كانت مرتقبة. وأعلن البيت الأبيض لاحقاً أن بكين وافقت على شراء ما لا يقل عن 12 مليون طن في 2025، قبل أن يُنقل الموعد النهائي لاحقاً إلى شباط.

ورغم أن الصين لم تُقر علناً بهذه الالتزامات، قال التجار إن السلطات اتخذت خطوات ساعدت على إنجاز عمليات الشراء، شملت خفض الرسوم الجمركية ورفع قيود الاستيراد عن ثلاثة موردين أميركيين.

وتُظهر بيانات التصدير الصادرة عن وزارة الزراعة الأميركية، والمتأخرة عن الزمن الفعلي، أن مشتريات الصين تجاوزت قليلاً 8 ملايين طن حتى 8 كانون الثاني. وأضاف التجار أن غالبية الشحنات مقررة للتحميل خلال الربع الأول، مع توقع توجيه كمية كبيرة منها إلى احتياطيات الدولة.

وقال التجار إن جزءاً كبيراً من الكميات تم شراؤه عبر شركة "سينوغرين" المملوكة للدولة، المكلفة بإدارة المخزونات الاستراتيجية، مشيرين إلى أن بكين نظمت أيضاً عدة مزادات لفول الصويا خلال الأسابيع الماضية. (بلومبرغ)
