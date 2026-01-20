من 150 فداناً.. مصر تستهدف 25 مليار جنيه من طرح أراضٍ على محاور القاهرة

تسعى مصر إلى جمع أكثر من 25 مليار جنيه، ما يعادل نحو 527 مليون دولار تقريباً، عبر طرح أراضٍ مطلة على المحاور والطرق الرئيسية في شرق وغرب ، ضمن خطة لتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".



المسؤول قال إن أنهت حصر نحو 150 فداناً تمهيداً لطرحها على مستثمرين محليين ودوليين خلال شباط المقبل، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية وإدارية في مدن الشيخ والسادس من أكتوبر غرب العاصمة، والقاهرة الجديدة شرقها.



وبحسب المسؤول، يستهدف الطرح متوسط سعر بنحو 40 ألف جنيه للمتر المربع، أي قرابة 844 دولاراً، مع تفاوت الأسعار وفق الموقع وطبيعة الاستخدام، لافتاً إلى تخصيص قطع مميزة في مدينة الشيخ زايد لمعارض سيارات ومشروعات خدمية وتجارية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع القيمة الاستثمارية للمدينة.



ويأتي ذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، إذ تُظهر بيانات ارتفاع مساهمته في إجمالي الاستثمار المنفذ إلى 66% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026. (بلومبرغ)

