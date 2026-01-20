تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
من 150 فداناً.. مصر تستهدف 25 مليار جنيه من طرح أراضٍ على محاور القاهرة
Lebanon 24
20-01-2026
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسعى مصر إلى جمع أكثر من 25 مليار جنيه، ما يعادل نحو 527 مليون دولار تقريباً، عبر طرح أراضٍ مطلة على المحاور والطرق الرئيسية في شرق وغرب
القاهرة
، ضمن خطة لتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".
المسؤول قال إن
وزارة الإسكان
أنهت حصر نحو 150 فداناً تمهيداً لطرحها على مستثمرين محليين ودوليين خلال شباط المقبل، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية وإدارية في مدن الشيخ
زايد
والسادس من أكتوبر غرب العاصمة، والقاهرة الجديدة شرقها.
وبحسب المسؤول، يستهدف الطرح متوسط سعر بنحو 40 ألف جنيه للمتر المربع، أي قرابة 844 دولاراً، مع تفاوت الأسعار وفق الموقع وطبيعة الاستخدام، لافتاً إلى تخصيص قطع مميزة في مدينة الشيخ زايد لمعارض سيارات ومشروعات خدمية وتجارية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع القيمة الاستثمارية للمدينة.
ويأتي ذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، إذ تُظهر بيانات
وزارة التخطيط
ارتفاع مساهمته في إجمالي الاستثمار المنفذ إلى 66% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تيتان تستهدف مليار دولار من مبيعات الساعات
Lebanon 24
تيتان تستهدف مليار دولار من مبيعات الساعات
20/01/2026 10:09:04
20/01/2026 10:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تستعد لجذب 40 مليار دولار سنويا من قطاع حيوي بالبلاد
Lebanon 24
مصر تستعد لجذب 40 مليار دولار سنويا من قطاع حيوي بالبلاد
20/01/2026 10:09:04
20/01/2026 10:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة محاور (الجزيرة)
Lebanon 24
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة محاور (الجزيرة)
20/01/2026 10:09:04
20/01/2026 10:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية مصر: نرفض أي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
Lebanon 24
وزير خارجية مصر: نرفض أي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
20/01/2026 10:09:04
20/01/2026 10:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التخطيط
وزارة الإسكان
بلومبرغ
العمران
الرئيسي
مار ال
جمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
Lebanon 24
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
02:30 | 2026-01-20
20/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول جديد لأسعار المحروقات.. إليكم كيف أصبحت الأسعار صباح اليوم
Lebanon 24
جدول جديد لأسعار المحروقات.. إليكم كيف أصبحت الأسعار صباح اليوم
02:12 | 2026-01-20
20/01/2026 02:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يصل إلى مستويات تاريخية.. ارتفاع كبير وهذه آخر الاسعار
Lebanon 24
الذهب يصل إلى مستويات تاريخية.. ارتفاع كبير وهذه آخر الاسعار
00:52 | 2026-01-20
20/01/2026 12:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تُكمل تعهّد "ترامب" بشراء 12 مليون طن من فول الصويا
Lebanon 24
الصين تُكمل تعهّد "ترامب" بشراء 12 مليون طن من فول الصويا
00:28 | 2026-01-20
20/01/2026 12:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم "غرينلاند" تهزّ الأسواق.. تراجع أسهم وبيع سندات
Lebanon 24
رسوم "غرينلاند" تهزّ الأسواق.. تراجع أسهم وبيع سندات
23:47 | 2026-01-19
19/01/2026 11:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:30 | 2026-01-20
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
02:12 | 2026-01-20
جدول جديد لأسعار المحروقات.. إليكم كيف أصبحت الأسعار صباح اليوم
00:52 | 2026-01-20
الذهب يصل إلى مستويات تاريخية.. ارتفاع كبير وهذه آخر الاسعار
00:28 | 2026-01-20
الصين تُكمل تعهّد "ترامب" بشراء 12 مليون طن من فول الصويا
23:47 | 2026-01-19
رسوم "غرينلاند" تهزّ الأسواق.. تراجع أسهم وبيع سندات
22:47 | 2026-01-19
زيادة رواتب القطاع العام في مهب الوعود.. سلام لمشموشي: ارجعي بعد شهر ونصف
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24