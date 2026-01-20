تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

من 150 فداناً.. مصر تستهدف 25 مليار جنيه من طرح أراضٍ على محاور القاهرة

Lebanon 24
20-01-2026 | 00:40
من 150 فداناً.. مصر تستهدف 25 مليار جنيه من طرح أراضٍ على محاور القاهرة
من 150 فداناً.. مصر تستهدف 25 مليار جنيه من طرح أراضٍ على محاور القاهرة photos 0
تسعى مصر إلى جمع أكثر من 25 مليار جنيه، ما يعادل نحو 527 مليون دولار تقريباً، عبر طرح أراضٍ مطلة على المحاور والطرق الرئيسية في شرق وغرب القاهرة، ضمن خطة لتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".

المسؤول قال إن وزارة الإسكان أنهت حصر نحو 150 فداناً تمهيداً لطرحها على مستثمرين محليين ودوليين خلال شباط المقبل، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية وإدارية في مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر غرب العاصمة، والقاهرة الجديدة شرقها.

وبحسب المسؤول، يستهدف الطرح متوسط سعر بنحو 40 ألف جنيه للمتر المربع، أي قرابة 844 دولاراً، مع تفاوت الأسعار وفق الموقع وطبيعة الاستخدام، لافتاً إلى تخصيص قطع مميزة في مدينة الشيخ زايد لمعارض سيارات ومشروعات خدمية وتجارية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع القيمة الاستثمارية للمدينة.

ويأتي ذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، إذ تُظهر بيانات وزارة التخطيط ارتفاع مساهمته في إجمالي الاستثمار المنفذ إلى 66% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026. (بلومبرغ)
