الذهب يصل إلى مستويات تاريخية.. ارتفاع كبير وهذه آخر الاسعار

تجاوزت أونصة مستوى 4700 دولار في تعاملات الثلاثاء المبكرة، مسجلة قمة تاريخية جديدة، مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة عقب تصريحات للرئيس الأميركي قال فيها إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على سلع فرنسية، وتحدث عن أن لن "يتصدّوا بشدة" لمحاولته شراء غرينلاند.



وجاء صعود الذهب في ظل توتر جيوسياسي وتجاري متزايد دفع المستثمرين للتحوّط من مخاطر الأسواق، بالتزامن مع ضغوط على الدولار والأسهم وعودة المخاوف من اتساع نطاق الحرب التجارية بين وأوروبا.

أعادت هذه التوترات إلى الواجهة ما يُعرف بـ"بيع أميركا"، والذي ظهر عقب فرضه رسومًا جمركية واسعة النطاق فيما يعرف باسم "يوم التحرير" في نيسان الماضي، حيث يقوم المستثمرون ببيع الأسهم الأميركية والدولار وسندات الخزانة. ويبدو أن هذه الاستراتيجية تكتسب زخمًا خلال التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء. (سكاي نيوز)