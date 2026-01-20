أبوظبي "عاصمة الذكاء الصحي".. دافوس تستعرض إنجازات الإمارة الرقمية

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي ورقة بحثية بعنوان "عصر جديد للصحة الرقمية: قفزة نحو الذكاء الصحي"، استعرضت ريادة الإمارة في تأسيس بنية تحتية صحية ذكية ترتكز على الوقاية والابتكار، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الـ56 للمنتدى في "دافوس".

أرقام تعكس التحول الرقمي:



أبرزت الورقة مؤشرات ضخمة لمنظومة أبوظبي الصحية، شملت:



-ربط 3.5 مليار سجل سريري عبر أكثر من 3000 منشأة صحية.

-تحليل 2 مليار نشاط تأميني بالذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل الهدر.

-تسلسل أكثر من 850 ألف جينوم ضمن برنامج الجينوم ، ما وضع الإمارة في صدارة برامج الطب الدقيق عالمياً.



نتائج ملموسة:



ساهم هذا النهج في تحقيق قفزات طبية نوعية، أبرزها:



1.الكشف المبكر: تحسين مسارات الوقاية الشخصية من السرطان.

2.سرعة الاستجابة: خفض زمن الاستجابة للنوبات القلبية بنسبة 30%، متجاوزاً المعايير العالمية.

3.التكامل: دمج البيانات الجينومية والسريرية والبيئية ضمن منظومة واحدة للتنبؤ بالمخاطر الصحية.



إشادات دولية:



أكد منصور المنصوري، الصحة – أبوظبي، أن الابتكار الحقيقي يتحقق بتحويل التقنيات الذكية إلى بنية تحتية أساسية تخدم السكان. من جانبه، وصف سميث، رئيس " "، تجربة أبوظبي بأنها تمكين للأطباء وصناع القرار عبر ، فيما اعتبر **شيام بيشن** (المنتدى الاقتصادي) قصة أبوظبي "نموذجاً إنسانياً" يحتذى به عالمياً لتحديث النظم الصحية.



تأتي هذه الورقة، التي أُعدت بالتعاون مع "مايكروسوفت" و"M42" و"كليفلاند كلينك"، كمرجع للحكومات الساعية للانتقال من الرعاية التقليدية إلى نماذج الوقاية الرقمية، تزامناً مع مشاركة وفد إماراتي رفيع يضم أكثر من 100 مسؤول في دافوس.



