تحالف أفريقي جديد لـ "تبييض" الديون والضرائب بالعملة الصينية

في خطوة وصفتها الأوساط الاقتصادية بأنها "نجاح استراتيجي" لبكين، أصبحت زامبيا أول دولة أفريقية تسمح لشركات التعدين بسداد التزاماتها الضريبية بـ "اليوان"، في مسعى لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وتجنب تقلباته.





وأكد جيتو كايومبا، مستشار الرئيس الزامبي، أن هذا التوجه يهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من "الصدمات السياسية الأميركية"، موضحاً أنه رغم مكانة الدولار كعملة احتياط، إلا أن الاعتماد المفرط عليه يزيد من مخاطر تقلبات العملة الوطنية.





ووفقاً لتقرير "بلومبيرغ"، فإن النموذج الزامبي مرشح للتكرار في دول أخرى، إذ أن كينيا حولت بالفعل جزءاً من ديونها المستحقة للصين من الدولار إلى اليوان، وإثيوبيا تجري مباحثات متقدمة مع بكين لتبني خطوة مماثلة.

ويرى خبراء أن هذه التحركات تعزز مفهوم "التعدد النقدي" في ، مما يخدم طموح الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لتحويل بلاده إلى قوة مالية عالمية، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة على القروض باليوان بنحو 200 نقطة أساس مقارنة بالدولار.



تأتي هذه التحولات في ظل مخاوف دولية من استخدام للدولار كـ "سلاح" عبر ، فضلاً عن تراجع الثقة في استقلالية الاحتياطي الأميركي نتيجة الضغوط السياسية لإدارة ، مما يدفع الشركاء التجاريين للصين -أكبر شريك تجاري لأفريقيا- نحو بدائل نقدية أكثر استقراراً لتعاملاتهم.



ورغم أن اليوان يمثل حالياً 2% فقط من الاحتياطي النقدي العالمي، إلا أن تزايد حصة في تمويل التجارة العالمية إلى 7% يمنح بكين نفوذاً متصاعداً لإعادة تشكيل بنية النظام المالي الدولي بعيداً عن الهيمنة الأحادية.

