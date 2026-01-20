تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
التضخم السنوي في السعودية يرتفع بنسبة 2% خلال عام 2025
Lebanon 24
20-01-2026
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت البيانات اليوم الثلاثاء أن متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في
السعودية
ارتفع بنسبة 2% خلال عام 2025 قياسا بالعام الأسبق.
وعزت
الهيئة العامة للإحصاء
في
المملكة
الارتفاع إلى صعود أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.1%، ونمو أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% وذلك بالنظر لارتفاع أهميتهما النسبية.
وبلغ الرقم القياسي العام للتغير في المتوسط السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين 103.6% في 2025 مرتفعا بمقدار اثنين بالمئة عن الرقم المسجل في 2024 والبالغ 101.5%.
(رويترز)
