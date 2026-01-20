التضخم السنوي في السعودية يرتفع بنسبة 2% خلال عام 2025

أظهرت البيانات اليوم الثلاثاء أن متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ارتفع بنسبة 2% خلال عام 2025 قياسا بالعام الأسبق.

وعزت في الارتفاع إلى صعود أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.1%، ونمو أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% وذلك بالنظر لارتفاع أهميتهما النسبية.

وبلغ الرقم القياسي العام للتغير في المتوسط السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين 103.6% في 2025 مرتفعا بمقدار اثنين بالمئة عن الرقم المسجل في 2024 والبالغ 101.5%.

(رويترز)