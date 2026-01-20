تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في ظل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأميركية... انخفاض أسعار النفط

20-01-2026 | 23:47
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ طغت توقعات زيادة مخزونات الخام ‍الأميركية على تأثير توقف مؤقت للإنتاج في حقلين كبيرين في كازاخستان، وذلك في ‍ظل ضغوط جيوسياسية ناجمة عن تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية من أجل السيطرة على جزيرة غرينلاند.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 1.22% إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. ⁠وخسرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 1.06% إلى 59.72 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بنحو دولار واحد للبرميل أو 1.5% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن أوقفت كازاخستان الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف يوم الأحد بسبب مشكلات في توزيع الطاقة. وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات اقتصادية قوية في الصين.
مواضيع ذات صلة
مع ارتفاع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.. توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توقعات بزيادة الإنتاج الفنزويلي ووفرة المعروض.. تراجع أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأميركية ترتفع 0.81% بما يعادل 3.39 مليون برميل
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عالمياً.. انخفاض أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24

