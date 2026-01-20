في ظل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأميركية... انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار اليوم الأربعاء إذ طغت توقعات زيادة مخزونات الخام ‍الأميركية على تأثير توقف مؤقت للإنتاج في حقلين كبيرين في كازاخستان، وذلك في ‍ظل ضغوط جيوسياسية ناجمة عن تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية من أجل السيطرة على .



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 1.22% إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. ⁠وخسرت عقود خام غرب الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 1.06% إلى 59.72 دولار للبرميل.



وارتفع كلا العقدين بنحو دولار واحد للبرميل أو 1.5% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن أوقفت كازاخستان الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف بسبب مشكلات في توزيع الطاقة. وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات اقتصادية قوية في .

Advertisement