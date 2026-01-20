للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار

ارتفع إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت وحلفاؤها في التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الاستيلاء على غرينلاند.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4818.03 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0125 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير واحدا بالمئة إلى 4813.50 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة .



وقال أمس الثلاثاء إنه "لن يتراجع" عن هدفه المتمثل في السيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الواقعة في القطب .

