Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:51
للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار photos 0
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4818.03 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0125 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير واحدا بالمئة إلى 4813.50 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه "لن يتراجع" عن هدفه المتمثل في السيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.
 
الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

دونالد ترامب

شمال الأطلسي

الجزيرة

الأطلسي

الشمالي

