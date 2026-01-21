تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
7
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
وزيرة الخزانة البريطانية تستبعد زيادة الضرائب مجدداً
Lebanon 24
21-01-2026
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة الخزانة
البريطانية
راشيل ريفز
إن حكومة
بريطانيا
بذلت ما يكفي من الجهد في مجال الضرائب، ولا ينبغي لها العودة للمطالبة بمزيد من الزيادات.
وأضافت ريفز، خلال
المنتدى الاقتصادي العالمي
بمنتجع دافوس السويسري، أن قرار زيادة هامش الخطأ المسموح به في ظل قواعدها المالية الملزمة إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني في ميزانية
نوفمبر الماضي
، "قد منح الناس ثقة أكبر في قدرتنا على تحقيق الاستقرار على الصعيد المالي".
وتابعت ريفز: "هذا يضعنا الآن في موقف قوي للغاية، بحيث لن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد"، وفقاً لوكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية البريطاني: أرفض رفع الضرائب بهدف تمويل الرعاية الاجتماعية
Lebanon 24
وزير المالية البريطاني: أرفض رفع الضرائب بهدف تمويل الرعاية الاجتماعية
21/01/2026 18:54:24
21/01/2026 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: نجري تحقيقاً حول مزاعم بتحويل أموال دافعي الضرائب إلى تنظيم الشباب الإرهابي في الصومال
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: نجري تحقيقاً حول مزاعم بتحويل أموال دافعي الضرائب إلى تنظيم الشباب الإرهابي في الصومال
21/01/2026 18:54:24
21/01/2026 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: لا يمكن تأجيل زيادة الضغط على روسيا بذريعة عملية السلام
Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: لا يمكن تأجيل زيادة الضغط على روسيا بذريعة عملية السلام
21/01/2026 18:54:24
21/01/2026 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: أجريت مناقشات إيجابية مع نائب رئيس وزراء الصين
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: أجريت مناقشات إيجابية مع نائب رئيس وزراء الصين
21/01/2026 18:54:24
21/01/2026 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المنتدى الاقتصادي العالمي
الأنباء الألمانية
وكالة الأنباء
نوفمبر الماضي
راشيل ريفز
الألمانية
حكومة بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
09:30 | 2026-01-21
21/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الطاقة تكلف شركات عالمية بمراقبة المنشآت النفطية
Lebanon 24
وزارة الطاقة تكلف شركات عالمية بمراقبة المنشآت النفطية
09:00 | 2026-01-21
21/01/2026 09:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر إعلان.. هذا ما سيشهده النفط خلال الـ2026
Lebanon 24
آخر إعلان.. هذا ما سيشهده النفط خلال الـ2026
06:59 | 2026-01-21
21/01/2026 06:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب العمال في الشمال: أزمة النقل البري تعكس تقصير المسؤولين وتحذر من تصعيد محتمل
Lebanon 24
نقيب العمال في الشمال: أزمة النقل البري تعكس تقصير المسؤولين وتحذر من تصعيد محتمل
06:31 | 2026-01-21
21/01/2026 06:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل: حريصون على شمول المزارعين بالضمان من دون أعباء إضافية
Lebanon 24
وزير العمل: حريصون على شمول المزارعين بالضمان من دون أعباء إضافية
05:34 | 2026-01-21
21/01/2026 05:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
03:00 | 2026-01-21
21/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:30 | 2026-01-21
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
09:00 | 2026-01-21
وزارة الطاقة تكلف شركات عالمية بمراقبة المنشآت النفطية
06:59 | 2026-01-21
آخر إعلان.. هذا ما سيشهده النفط خلال الـ2026
06:31 | 2026-01-21
نقيب العمال في الشمال: أزمة النقل البري تعكس تقصير المسؤولين وتحذر من تصعيد محتمل
05:34 | 2026-01-21
وزير العمل: حريصون على شمول المزارعين بالضمان من دون أعباء إضافية
23:51 | 2026-01-20
للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
21/01/2026 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24