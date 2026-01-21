تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

وزيرة الخزانة البريطانية تستبعد زيادة الضرائب مجدداً

Lebanon 24
21-01-2026 | 04:20
قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إن حكومة بريطانيا بذلت ما يكفي من الجهد في مجال الضرائب، ولا ينبغي لها العودة للمطالبة بمزيد من الزيادات.

وأضافت ريفز، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، أن قرار زيادة هامش الخطأ المسموح به في ظل قواعدها المالية الملزمة إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني في ميزانية نوفمبر الماضي، "قد منح الناس ثقة أكبر في قدرتنا على تحقيق الاستقرار على الصعيد المالي".

وتابعت ريفز: "هذا يضعنا الآن في موقف قوي للغاية، بحيث لن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
