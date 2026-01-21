وزيرة الخزانة البريطانية تستبعد زيادة الضرائب مجدداً

قالت وزيرة الخزانة إن حكومة بذلت ما يكفي من الجهد في مجال الضرائب، ولا ينبغي لها العودة للمطالبة بمزيد من الزيادات.



وأضافت ريفز، خلال بمنتجع دافوس السويسري، أن قرار زيادة هامش الخطأ المسموح به في ظل قواعدها المالية الملزمة إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني في ميزانية ، "قد منح الناس ثقة أكبر في قدرتنا على تحقيق الاستقرار على الصعيد المالي".



وتابعت ريفز: "هذا يضعنا الآن في موقف قوي للغاية، بحيث لن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد"، وفقاً لوكالة "د ب أ".

