Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

كيف أصبحت أوغندا مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:00
كيف أصبحت أوغندا مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب؟
كيف أصبحت أوغندا مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب؟ photos 0
أعلن البنك المركزي الأوغندي عن قفزة تاريخية في صادرات البلاد من الذهب، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 75.8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالارتفاع القياسي في الأسعار العالمية، مما جعل المعدن الأصفر المصدر الأول للعملة الأجنبية في البلاد، متجاوزاً "القهوة" التي ظلت لعقود السلعة الرئيسية للاقتصاد الأوغندي.


أوضح آدم موغومي، المدير التنفيذي في البنك المركزي، أن قيمة صادرات الذهب بلغت 5.8 مليارات دولار في عام 2025، مقارنة بـ 3.3 مليارات دولار في عام 2024. وأشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى قفزة أسعار الذهب عالمياً بنسبة تزيد عن 64% خلال العام الماضي، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب عليه كملاذ آمن، مما جذب تجاراً ومستثمرين جدداً إلى القطاع.


رغم الإنتاج المحلي المحدود لأوغندا، إلا أنها رسخت مكانتها كمركز إقليمي لمعالجة وتجارة الذهب القادم من دول الجوار، وتحديداً من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

وفي خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي، شهد العام الماضي تدشين أول منجم ذهب واسع النطاق في شرق البلاد باستثمار صيني ضخم قدره 250 مليون دولار، وهو ما يُتوقع أن يغير ملامح التعدين في البلاد خلال السنوات المقبلة.
