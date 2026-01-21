بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة.. ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار اليوم الخميس بعد أن تراجع الرئيس الأميركي ‍ عن تهديداته بفرض رسوم جمركية في إطار مساعيه للسيطرة على غرينلاند مما ‍قلص من احتمال اندلاع حرب تجارية بين وأوروبا وقدم دعما لكل من الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.



وزاد 10 سنتات أو 0.15% إلى 65.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:25 بتوقيت ⁠غرينتش. وصعد خام غرب الوسيط تسليم آذار 14 سنتا أو 0.23% إلى 60.76 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود بأكثر من 1.5% يوم الثلاثاء وأكثر من 0.4% أمس الأربعاء، بعد أن علقت كازاخستان العضو في تحالف "أوبك+" الإنتاج في حقلين نفطيين بسبب مشاكل في توزيع الكهرباء.

