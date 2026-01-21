تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
21-01-2026
|
23:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الخميس بعد أن تراجع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن تهديداته بفرض رسوم جمركية في إطار مساعيه للسيطرة على غرينلاند مما قلص من احتمال اندلاع حرب تجارية بين
الولايات المتحدة
وأوروبا وقدم دعما لكل من الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وزاد
خام برنت
10 سنتات أو 0.15% إلى 65.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب
تكساس
الوسيط تسليم آذار 14 سنتا أو 0.23% إلى 60.76 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود بأكثر من 1.5% يوم الثلاثاء وأكثر من 0.4% أمس الأربعاء، بعد أن علقت كازاخستان العضو في تحالف "أوبك+" الإنتاج في حقلين نفطيين
يوم الأحد
بسبب مشاكل في توزيع الكهرباء.
