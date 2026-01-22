تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ضريبة الهاتف في مصر.. جدل الإلغاء ونصائح عملية للمغتربين

Lebanon 24
22-01-2026 | 02:08
A-
A+
ضريبة الهاتف في مصر.. جدل الإلغاء ونصائح عملية للمغتربين
ضريبة الهاتف في مصر.. جدل الإلغاء ونصائح عملية للمغتربين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد بصحبة المصريين العائدين من الخارج، اعتباراً من ظهر 21 كانون الثاني 2026، موجة استياء شملت مصريين عاملين في الخارج، وبرلمانيين.

القرار يعني العودة لتطبيق الرسوم والضرائب (نحو 38%–38.5% من قيمة الهاتف) على أي جهاز يدخل البلاد، مع الإبقاء فقط على إعفاء مؤقت لمدة 90 يوماً للسائحين والمقيمين بالخارج أثناء زيارتهم لمصر.

أبرز المنشورات كانت دفاعاً عن المصريين بالخارج، خاصةً وأنها ستحملهم تكاليف وأعباء إضافية، وحصرت "العربية Business" أبرز أسباب الاستياء من القرار في 7 أمور رئيسية تنوعت بين:
اعتياد المغتربين شراء هواتف مرتفعة المواصفات لأسرهم بسبب فجوة الأسعار بين الخارج ومصر.

الإعفاء لم يكن قانوناً دائماً بل استثناءً رُبط بمنظومة الحوكمة التي بدأت في كانون الثاني 2025، ثم أُلغي بالكامل في كانون الثاني 2026؛ ما جعل كثيرين يشعرون بأن قاعدة اللعبة تغيرت سريعاً بعد أن تأقلموا عاماً كاملاً على إدخال هاتف واحد بلا رسوم.

بعد الإلغاء، تُطبق نسبة تقترب من 38%–38.5% (جمارك وضرائب ورسوم منظومة) بحسب قيمة الجهاز، وهو عبءٌ يُضاف إلى التزامات مالية يتحملها المغترب أصلاً تجاه أسرته في الداخل.
كما أصبح لزاماً سداد الرسوم عبر قنوات رقمية (منها تطبيق "تليفوني") خلال مهلة تصل إلى 90 يوماً من أول تفعيل داخل مصر؛ بالنسبة لكثير من المسافرين الزيارات قصيرة وفكرة "تفعيل ومهلة وسداد" تبدو إجراءً مرهقاً مقارنة بالعرف السابق.

كان شراء هاتف واحد كهدية سلوكاً اعتيادياً لا علاقة له بالتجارة. اليوم، أي هاتف يدخل مصر سيعامل كواردات شخصية خاضعة للرسوم، ما يولد شعوراً لدى بعض المغتربين بأن المنظومة لا تميز بوضوح بين الاستخدام الشخصي والاتجار.

تتابُع القرارات من بدء المنظومة في 2025 إلى إنهاء الاستثناء في 2026 خلال فترة وجيزة نسبياً خلق انطباعاً لدى شريحة من المصريين بالخارج بأن السياسة التنظيمية ليست مستقرة بما يكفي للتخطيط المسبق للمشتريات والهدايا.

فاتورة مفاجئة عند العودة النهائية
ومن الزوايا المسكوت عنها نسبياً، ما قد تواجهه الأسر التي تُنهي غربتها وتعود نهائياً إلى مصر. فغالبية العائلات تمتلك أكثر من هاتف لأفراد الأسرة (زوج/زوجة/أبناء)، وقد تدخل كلها ضمن أمتعة المصاحبين. بعد إلغاء الإعفاء، سيتعين على الأسرة سداد الرسوم على كل جهاز (باستثناء حالات الإعفاء المؤقت للمقيمين بالخارج خلال زيارتهم حتى 90 يوماً)، ما قد يخلق مطالبة مالية مجمعة تفوق التوقعات فور دخولهم النهائي، خصوصاً إن جرى تفعيل الأجهزة داخل مصر قبل ترتيب السداد عبر المنظومة.

ماذا تقول الحكومة؟
تؤكد الجهات المنظمة أن القرار جاء بعد تطور الصناعة المحلية وارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 20 مليون جهاز سنوياً مع دخول نحو 15 شركة عالمية للتجميع/التصنيع، بما يتجاوز احتياجات السوق المحلي ويبرر إنهاء الاستثناء، إلى جانب إتاحة السداد الرقمي وفترات سماح للتوافق قبل أي إجراءات تنظيمية.

كيف يتعامل المغترب مع الوضع الجديد؟
تخطيط الشراء: قارن سعر الجهاز خارج مصر + نسبة 38% تقريباً مقابل سعره المحلي قبل اتخاذ القرار. في كثير من الحالات قد يختفي فارق السعر الجاذب.

إدارة التفعيل: تجنب تفعيل الجهاز داخل مصر قبل ترتيب وضعه عبر المنظومة إذا كنت داخل فترة السماح، وسدد عبر القنوات الرقمية المعلنة، بما فيها تطبيق "تليفوني".

العودة النهائية: إذا كانت الأسرة عائدة نهائياً وبحوزتها عدة أجهزة، ضع في الحسبان كلفة الرسوم مجمعة وحدد الأجهزة التي ستدخل الخدمة داخل مصر أولاً، وفكر في بيع/استبدال الأجهزة الزائدة قبل العودة إن كانت التكلفة مرتفعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما مصير مهلة تسديد ضريبة صيرفة؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات شعبية بسبب "ضريبة صيرفة"
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: متخوّفون في ملف الإنتخابات وعلى مجلس النواب أن يجتمع ويحسم جدل قانون الانتخاب ويجب أن يصوّت المغتربون لـ128 نائبًا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رسوم ترامب الجمركية.. سلاح تفاوضي يتحول إلى "ضريبة" على الأمريكيين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة عالمية

شركة عالمي

برلماني

الجمارك

المصرية

إذا كنت

التزام

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:04 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22
Lebanon24
06:04 | 2026-01-22
Lebanon24
05:17 | 2026-01-22
Lebanon24
04:59 | 2026-01-22
Lebanon24
01:12 | 2026-01-22
Lebanon24
01:06 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24