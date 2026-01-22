وزير المالية السعودي: نمر بمرحلة مذهلة في قطاع التعدي

أكد السعودي الجدعان أن بلاده تمر برحلة مذهلة في قطاع التعدين، لكنها ستستغرق وقتًا.

وقال: نعمل على إبطاء وتيرة النمو في بعض القطاعات لضمان نمو الاقتصاد بشكل مستدام ودعم القطاع الخاص، مع الحرص على الموازنة بدقة بين نمو الاقتصاد والتنويع، وأكد أن مرساة الاقتصاد هي التي لا نساوم عليها من أجل النمو.