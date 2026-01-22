تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وزير المالية السعودي: نمر بمرحلة مذهلة في قطاع التعدي
Lebanon 24
22-01-2026
|
11:59
أكد
وزير المالية
السعودي
محمد عبد الله
الجدعان
أن بلاده تمر برحلة مذهلة في قطاع التعدين، لكنها ستستغرق وقتًا.
وقال: نعمل على إبطاء وتيرة النمو في بعض القطاعات لضمان نمو الاقتصاد بشكل مستدام ودعم القطاع الخاص، مع الحرص على الموازنة بدقة بين نمو الاقتصاد والتنويع، وأكد أن مرساة الاقتصاد هي
المالية العامة
التي لا نساوم عليها من أجل النمو.
