Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ماسك من دافوس: الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية محركات النمو الاقتصادي المستقبلي

Lebanon 24
22-01-2026 | 12:49
ماسك من دافوس: الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية محركات النمو الاقتصادي المستقبلي
ماسك من دافوس: الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية محركات النمو الاقتصادي المستقبلي photos 0
أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من منتدى دافوس الاقتصادي، أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أذكى من أي إنسان بحلول نهاية 2026، وأنه سيتفوق على «البشرية جمعاء مجتمعة» بحلول عام 2030 أو 2031. وأوضح أن الطاقة الكهربائية ستكون العائق الأكبر أمام نمو هذه التكنولوجيا، مشيدًا بتقدم الصين في الطاقة الشمسية، ومعربًا عن سعي شركتيه «تسلا» و«سبيس إكس» لبناء قدرات تصنيع محلية ضخمة لسد الفجوة.

وكشف ماسك عن خطة لإطلاق أقمار صناعية تعمل بالطاقة الشمسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الفضاء، معتبرًا أن المدار سيكون المكان الأمثل لمراكز البيانات المستقبلية.

على صعيد العمليات، توقع الحصول على الموافقات التنظيمية لنظام «القيادة الذاتية الكاملة» في أوروبا والصين الشهر المقبل، بينما أشار إلى تقدم روبوتات «أوبتيموس»، متوقعًا طرحها للجمهور بحلول نهاية 2027 لأداء مهام متعددة بأعلى معايير الأمان.

واختتم ماسك حديثه بالتأكيد على أن دمج الطاقة الشمسية مع تكنولوجيا الفضاء سيجعل تشغيل الذكاء الاصطناعي خارج الأرض أكثر كفاءة وأقل تكلفة خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يمهد لنهضة صناعية تتجاوز حدود كوكب الأرض.

منتدى دافوس الاقتصادي

الذكاء الاصطناعي

منتدى دافوس

إيلون ماسك

أقل تكلفة

المستقبل

سبيس إكس

أوروبا

