Najib Mikati
إقتصاد

على بعد خطوات قليلة من 5000 دولار.. إليكم أسعار الذهب والفضة

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:37
على بعد خطوات قليلة من 5000 دولار.. إليكم أسعار الذهب والفضة
تجاوز سعر الذهب للتو حاجز 4900 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4980 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وضعف الدولار، والفوضى الجيوسياسية.

كما شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً هائلاً، مسجلة رقماً قياسياً جديداً عند 96.58 دولاراً للأونصة، بينما قفز سعر البلاتين بنسبة 4.6% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2601.03 دولاراً.

وانضم البالاديوم إلى موجة الارتفاع، حيث ارتفع الآن بنسبة 3.3٪ ليصل إلى 1900.59 دولارًا، مع انتشار تدفقات الملاذ الآمن عبر المعادن الثمينة. (crypto politan)
اسعار الذهب والفضة هذا الصباح "لمن يرغب"
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:47:19
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالمياً
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:47:19
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالميا
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:47:19
بعد زيادة قياسية.. ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الفضة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:47:19

Lebanon24
02:39 | 2026-01-23
Lebanon24
02:15 | 2026-01-23
Lebanon24
02:10 | 2026-01-23
Lebanon24
01:05 | 2026-01-23
Lebanon24
23:50 | 2026-01-22
Lebanon24
23:00 | 2026-01-22
