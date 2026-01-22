على بعد خطوات قليلة من 5000 دولار.. إليكم أسعار الذهب والفضة

تجاوز سعر للتو حاجز 4900 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4980 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي ، وضعف الدولار، والفوضى الجيوسياسية.



كما شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً هائلاً، مسجلة رقماً قياسياً جديداً عند 96.58 دولاراً للأونصة، بينما قفز سعر البلاتين بنسبة 4.6% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2601.03 دولاراً.



وانضم البالاديوم إلى موجة الارتفاع، حيث ارتفع الآن بنسبة 3.3٪ ليصل إلى 1900.59 دولارًا، مع انتشار تدفقات الملاذ الآمن عبر الثمينة. (crypto politan)



