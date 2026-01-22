تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
إقتصاد
على بعد خطوات قليلة من 5000 دولار.. إليكم أسعار الذهب والفضة
Lebanon 24
22-01-2026
|
23:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجاوز سعر
الذهب
للتو حاجز 4900 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4980 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي
الفيدرالي
، وضعف الدولار، والفوضى الجيوسياسية.
كما شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً هائلاً، مسجلة رقماً قياسياً جديداً عند 96.58 دولاراً للأونصة، بينما قفز سعر البلاتين بنسبة 4.6% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2601.03 دولاراً.
وانضم البالاديوم إلى موجة الارتفاع، حيث ارتفع الآن بنسبة 3.3٪ ليصل إلى 1900.59 دولارًا، مع انتشار تدفقات الملاذ الآمن عبر
المعادن
الثمينة. (crypto politan)
