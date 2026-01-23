تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الصين تصبح المُقرض الأبرز لدول الخليج وسط تراجع الغرب

Lebanon 24
23-01-2026 | 03:43
الصين تصبح المُقرض الأبرز لدول الخليج وسط تراجع الغرب
تشهد العلاقات المالية بين الصين ودول الخليج توسعاً ملحوظاً، حيث تحولت سنوات من التقارب الدبلوماسي إلى تدفقات مالية ملموسة.

فقد قفزت قروض البنوك الصينية للمنطقة إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليار دولار في عام 2025، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المستويات السابقة، متجاوزة بكثير إجمالي القروض المقدمة من بنوك الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو مجتمعة والتي لم تتجاوز 4.6 مليار دولار.

وتركز النصيب الأكبر من هذه القروض على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في مؤشر على تحول في مركز الثقل المالي نحو الشرق.

ولا تقتصر المشاركة الصينية على تقديم القروض، بل تمتد إلى إدارة إصدارات الديون الدولية. حيث شاركت بنوك صينية كبرى في إدارة اكتتاب سندات سعودية مقومة بالدولار جمعت من خلالها 11.5 مليار دولار هذا العام.

كما شهدت العلاقات زخماً من خلال زيارات مكثفة لكبار المسؤولين في البنوك الصينية إلى العواصم الخليجية، بهدف اغتنام فرص التمويل الناشئة عن توسع التبادل التجاري والاستثماري. (بلومبرغ)
