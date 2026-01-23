تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
15
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الصين تصبح المُقرض الأبرز لدول الخليج وسط تراجع الغرب
Lebanon 24
23-01-2026
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد العلاقات المالية بين
الصين
ودول الخليج توسعاً ملحوظاً، حيث تحولت سنوات من التقارب الدبلوماسي إلى تدفقات مالية ملموسة.
فقد قفزت قروض البنوك
الصينية
للمنطقة إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليار دولار في عام 2025، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المستويات السابقة، متجاوزة بكثير إجمالي القروض المقدمة من بنوك
الولايات المتحدة
وبريطانيا ومنطقة اليورو مجتمعة والتي لم تتجاوز 4.6 مليار دولار.
وتركز النصيب الأكبر من هذه القروض على
المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة، في مؤشر على تحول في مركز الثقل المالي نحو الشرق.
ولا تقتصر المشاركة
الصينية على
تقديم القروض، بل تمتد إلى إدارة إصدارات الديون الدولية. حيث شاركت بنوك صينية كبرى في إدارة اكتتاب سندات سعودية مقومة بالدولار جمعت من خلالها 11.5 مليار دولار هذا العام.
كما شهدت العلاقات زخماً من خلال زيارات مكثفة لكبار المسؤولين في البنوك الصينية إلى العواصم الخليجية، بهدف اغتنام فرص التمويل الناشئة عن توسع التبادل التجاري والاستثماري. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان مشترك لدول غربية: ندعو إسرائيل إلى التراجع عن القرار وعن توسيع المستوطنات
Lebanon 24
بيان مشترك لدول غربية: ندعو إسرائيل إلى التراجع عن القرار وعن توسيع المستوطنات
23/01/2026 12:05:33
23/01/2026 12:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مخاوف من تعمّق أزمة العقارات.. تراجع أسعار المنازل في الصين يتواصل
Lebanon 24
وسط مخاوف من تعمّق أزمة العقارات.. تراجع أسعار المنازل في الصين يتواصل
23/01/2026 12:05:33
23/01/2026 12:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع مبيعات بورشه في الصين بنسبة 26%
Lebanon 24
تراجع مبيعات بورشه في الصين بنسبة 26%
23/01/2026 12:05:33
23/01/2026 12:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سيولة شحيحة.. بورصات الخليج تتراجع وبرنت يواصل خسائره
Lebanon 24
سيولة شحيحة.. بورصات الخليج تتراجع وبرنت يواصل خسائره
23/01/2026 12:05:33
23/01/2026 12:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الولايات المتحدة
العربية السعودية
الصينية على
دبلوماسي
الإمارات
السعودية
المملكة
قد يعجبك أيضاً
لجنة الزيتون تحذر من "الزيت المغشوش": خطر داهم يهدد الصحة والاقتصاد
Lebanon 24
لجنة الزيتون تحذر من "الزيت المغشوش": خطر داهم يهدد الصحة والاقتصاد
02:54 | 2026-01-23
23/01/2026 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المعارك.. كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا؟
Lebanon 24
بعد المعارك.. كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا؟
02:39 | 2026-01-23
23/01/2026 02:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الاونصة قد تصل إلى 6000 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب
Lebanon 24
الاونصة قد تصل إلى 6000 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب
02:15 | 2026-01-23
23/01/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان.. إليكم الجدول الجديد
02:10 | 2026-01-23
23/01/2026 02:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تباطؤ تضخم اليابان.. إعانات حكومية تخفّض الأرقام
Lebanon 24
تباطؤ تضخم اليابان.. إعانات حكومية تخفّض الأرقام
01:05 | 2026-01-23
23/01/2026 01:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:54 | 2026-01-23
لجنة الزيتون تحذر من "الزيت المغشوش": خطر داهم يهدد الصحة والاقتصاد
02:39 | 2026-01-23
بعد المعارك.. كيف تتوزع خارطة ثروات سوريا؟
02:15 | 2026-01-23
الاونصة قد تصل إلى 6000 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب
02:10 | 2026-01-23
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان.. إليكم الجدول الجديد
01:05 | 2026-01-23
تباطؤ تضخم اليابان.. إعانات حكومية تخفّض الأرقام
23:50 | 2026-01-22
بعد تهديد ترامب لإيران.. أسعار النفط ترتفع
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 12:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 12:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 12:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24