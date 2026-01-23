موجة صعود غير مسبوقة.. الذهب يحلق قرب 5 آلاف دولار للأوقية

ذكرت وكالة أن أسعار قفزت فى المعاملات الفورية لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 4976.59 دولار للأوقية، في ظل موجة صعود قوية بأسواق النفيسة.

وجاء هذا الارتفاع مع تنامي الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط حالة من عدم اليقين في وتقلبات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.

وساهمت تحركات الدولار وتوقعات السياسات النقدية العالمية في دعم مكاسب الذهب، ما عزز من توجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر.

ويتوقع محللون أن تشهد أسعار الذهب تحركات متقلبة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع متابعة بيانات اقتصادية وقرارات مرتقبة للبنوك المركزية.