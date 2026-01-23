المفوضية الأوروبية تقترح تمديد تعليق الإجراءات التجارية ضد الولايات المتحدة

أعلنت عن نيتها اقتراح تمديد تعليق حزمة من الإجراءات التجارية الانتقامية للاتحاد ضد ، بقيمة 93 مليار (109.19 مليار دولار)، لمدة ستة أشهر إضافية. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات في السابع من شباط.

وجاءت الحزمة في النصف الأول من العام الماضي خلال مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صفقة تجارية، وتم تعليقها لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق على بيان مشترك بين وواشنطن في آب 2025.

وكانت الحزمة الانتقامية أداة محتملة للاتحاد الأوروبي بعد تهديد السابق بفرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية فيما يتعلق بمسعى للسيطرة على جرينلاند.

وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل: "مع إزالة تهديد الولايات المتحدة بفرض الرسوم الجمركية، يمكننا الآن العودة إلى تنفيذ البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأضاف أن المفوضية ستقترح قريباً تمديد تعليق التدابير المضادة لمدة ستة أشهر أخرى، مشيراً إلى أنه "إذا دعت الحاجة في ، يمكن رفع تعليق هذه التدابير".