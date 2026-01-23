المفوضية الأوروبية تقترح تمديد تعليق الإجراءات التجارية ضد الولايات المتحدة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها اقتراح تمديد تعليق حزمة من الإجراءات التجارية الانتقامية للاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة، بقيمة 93 مليار يورو (109.19 مليار دولار)، لمدة ستة أشهر إضافية. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات في السابع من شباط.
وجاءت الحزمة في النصف الأول من العام الماضي خلال مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة حول صفقة تجارية، وتم تعليقها لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق على بيان مشترك بين بروكسل وواشنطن في آب 2025.
وكانت الحزمة الانتقامية أداة محتملة للاتحاد الأوروبي بعد تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية فيما يتعلق بمسعى واشنطن للسيطرة على جرينلاند.
وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل: "مع إزالة تهديد الولايات المتحدة بفرض الرسوم الجمركية، يمكننا الآن العودة إلى تنفيذ البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وأضاف أن المفوضية ستقترح قريباً تمديد تعليق التدابير المضادة لمدة ستة أشهر أخرى، مشيراً إلى أنه "إذا دعت الحاجة في المستقبل، يمكن رفع تعليق هذه التدابير".