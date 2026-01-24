تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
إقتصاد
"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لتركيا إلى "إيجابية"
Lebanon 24
24-01-2026
|
02:22
photos
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، عن تعديل النظرة المستقبلية لتركيا إلى "إيجابية" وتبقي على تصنيفها عند "BB-".
وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مزيد من التراجع في نقاط الضعف الخارجية نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية بوتيرة أسرع من المتوقع.
وتتبع
تركيا
سياسات تعتمد على تشديد نقدي ومالي منذ أكثر من عامين لتقليل ضغوط الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل والاقتراض التي أثقلت كاهل الشركات والأسر. وتراجع التضخم ببطء لكن بشكل مطرد خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال مرتفعاً عند 31%.
