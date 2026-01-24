"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لتركيا إلى "إيجابية"

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، عن تعديل النظرة المستقبلية لتركيا إلى "إيجابية" وتبقي على تصنيفها عند "BB-".



وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مزيد من التراجع في نقاط الضعف الخارجية نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية بوتيرة أسرع من المتوقع.



وتتبع سياسات تعتمد على تشديد نقدي ومالي منذ أكثر من عامين لتقليل ضغوط الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل والاقتراض التي أثقلت كاهل الشركات والأسر. وتراجع التضخم ببطء لكن بشكل مطرد خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال مرتفعاً عند 31%.

Advertisement