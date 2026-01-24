مع إرسال ترامب أسطولاً حربياً نحو إيران.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار عند التسوية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع في جلسة الجمعة ‍بعد أن كثف الرئيس الأميركي ضغوطه على ، من خلال فرض مزيد من على السفن التي ‍تنقل نفطها، وأعلن عن توجه أسطول حربي نحو الدولة الواقعة بالشرق الأوسط.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آذار 1.82 دولار، أو 2.8%، إلى 65.88 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ 14 كانون الثاني.



وصعد خام غرب الوسيط الأميركي 1.71 دولار، أو 2.9%، إلى 61.⁠07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى أيضا منذ أكثر من أسبوع.

