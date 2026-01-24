تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

هل ينتهي عصر الدولار؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 09:00
A-
A+
هل ينتهي عصر الدولار؟
هل ينتهي عصر الدولار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت "العربية"، أنّ فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، كشفت عن تصدع متزايد في العلاقات الاقتصادية بين الحلفاء التقليديين، وسط تصعيد غير مسبوق في الخطاب السياسي والاقتصادي، ما أعاد إلى الواجهة سؤالًا جوهريًا: هل يشهد العالم نهاية النظام الاقتصادي الأحادي القطب؟

وخلال المنتدى، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحات شديدة اللهجة تجاه أوروبا، هاجم فيها السياسات الأوروبية، وطالب بشكل مباشر بالتخلي عن غرينلاند، في خطوة أعادت بقوة ملف الرسوم الجمركية والتوترات التجارية إلى الواجهة.

وبحسب مراقبين، لم تعد التجارة بالنسبة للإدارة الأميركية مجرد أداة اقتصادية، بل تحولت إلى وسيلة للأمن القومي، تُستخدم للضغط وإعادة رسم موازين القوة العالمية.

 في المقابل، لم يتأخر الرد الأوروبي، وجاء هذه المرة قاسيًا وغير مسبوق، فقد دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صراحة إلى ضرورة تحرر أوروبا من هيمنة الدولار، في إشارة واضحة إلى إعادة التفكير في أسس النظام النقدي العالمي.

هذا الموقف لم يقتصر على أوروبا وحدها، بل تردد صداه في كندا، أحد أقوى حلفاء الولايات المتحدة، حيث عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، المعروف بخلفيته الاقتصادية العميقة، عن توجه مماثل يدعو إلى تقليص الاعتماد المفرط على الدولار.

 ولفهم المشهد الحالي، يعيد خبراء الاقتصاد النظر إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين تشكل النظام الاقتصادي العالمي عبر اتفاقية بريتون وودز، التي وضعت الدولار في قلب النظام النقدي العالمي وربطت اقتصادات العالم بالولايات المتحدة.

واستمر هذا النظام لعقود، إلى أن جاءت صدمة نيكسون عام 1971، حين فكّ ارتباط الدولار بالذهب، لتتغير القواعد جذريًا، ويُبنى الاستقرار العالمي لاحقًا على الثقة بدل الضمانات الصلبة.

 اليوم، يبدو أن هذا الاستقرار التاريخي يُعاد اختباره من جديد. فما يشهده العالم ليس خلافًا عابرًا بين حلفاء، بل إعادة تفكير شاملة في شكل النظام الاقتصادي العالمي، ودور الدولار، وحدود النفوذ الأميركي.

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقالًا تدريجيًا نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، تتوزع فيه مراكز القوة بين أكثر من عملة وأكثر من محور اقتصادي. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل انتهى عصر السيارات الكهربائية؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 19:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انتهت ثقافة الزيارات في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 19:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انتهت المجاعة في غزة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 19:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير اميركي: هل انتهت الحرب في أوكرانيا؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 19:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأوروبي

دونالد

أوروبا

أوروبي

ترامب

كارني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:05 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:51 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:28 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:33 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:05 | 2026-01-24
Lebanon24
07:51 | 2026-01-24
Lebanon24
06:54 | 2026-01-24
Lebanon24
05:28 | 2026-01-24
Lebanon24
03:33 | 2026-01-24
Lebanon24
02:22 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24