لدعم التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن.. إجراءات جديدة

ناقش رئيس غرفة صناعة وريفها أيمن مع السفير في دمشق سفيان سلمان القضاة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين والأردن.



وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الغرفة، اليوم الأحد، تحضيرات الغرفة لإقامة معرض للبيع المباشر في خلال العشر الأخير من شهر بهدف الترويج للمنتجات المختلفة.



وأكد المولوي أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مشيراً إلى وجود نية لإقامة مشاريع مشتركة وتنظيم معارض جديدة بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية " ".

