إقتصاد

لدعم التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن.. إجراءات جديدة

Lebanon 24
25-01-2026 | 16:00
لدعم التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن.. إجراءات جديدة
لدعم التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن.. إجراءات جديدة photos 0
ناقش رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المولوي مع السفير الأردني في دمشق سفيان سلمان القضاة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين سوريا والأردن.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الغرفة، اليوم الأحد، تحضيرات الغرفة لإقامة معرض للبيع المباشر في عمان خلال العشر الأخير من شهر رمضان بهدف الترويج للمنتجات السورية المختلفة.

وأكد المولوي أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مشيراً إلى وجود نية لإقامة مشاريع مشتركة وتنظيم معارض جديدة في الأردن بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وكالة الأنباء

يوم الأحد

في الأردن

المولوي

السورية

الأردني

الأردن

