إقتصاد
للمرة الأولى.. سعر أونصة الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار
Lebanon 24
25-01-2026
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر
الذهب
مستوى قياسياً مع تجاوز الأونصة عتبة الخمسة آلاف دولار.إذ بلغ سعر الذهب 5,026 دولاراً للأونصة في التداولات، فيما كان سعر الفضة قد وصل إلى 100 دولار يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
وفي حين أن الاضطرابات المتعلقة بطموحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن غرينلاند والاحتياطي الفدرالي كانت أحدث أشكال الدعم للذهب، إلا أن المعدن الأصفر حقق على مدى عامين أعلى مستوياته على الإطلاق بفضل عوامل تراوح بين ضعف الدولار وقوة الطلب من البنوك المركزية وارتفاع التضخم، وفق فرانس برس.
يذكر أنه في كانون الثاني 2024 تجاوز سعر أونصة الذهب حاجز الألفي دولار.
