بعد تحذيرات تاكايتشي.. الين الياباني عند أعلى مستوى له

ارتفع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 1.2% في تعاملات الاثنين، حيث بدأ المتداولون الأسبوع في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل السلطات في السوق عقب انخفاض الين مؤخرا.



وذكرت وكالة " " للأنباء أن العملة اليابانية سجلت اليوم 153.81 ينا لكل دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد تحذير وجهته رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للسوق.



جاء ذلك على خلفية مؤشرات يوم الجمعة تفيد باحتمال انضمام إلى في دعم الين. وانخفضت الأسهم اليابانية، حيث تراجع المؤشر للأسهم اليابانية نيكاي 225 بنسبة تصل إلى 2.2%، بينما ارتفعت معظم السندات، بحسب ما نقلته وكالة (د.ب.أ).

