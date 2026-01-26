تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
بعد تحذيرات تاكايتشي.. الين الياباني عند أعلى مستوى له
Lebanon 24
26-01-2026
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 1.2% في تعاملات الاثنين، حيث بدأ المتداولون الأسبوع في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل السلطات
اليابانية
في السوق عقب انخفاض الين مؤخرا.
وذكرت وكالة "
بلومبرغ
" للأنباء أن العملة اليابانية سجلت اليوم 153.81 ينا لكل دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد تحذير وجهته رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للسوق.
جاء ذلك على خلفية مؤشرات يوم الجمعة تفيد باحتمال انضمام
الولايات المتحدة
إلى
اليابان
في دعم الين. وانخفضت الأسهم اليابانية، حيث تراجع المؤشر
الرئيسي
للأسهم اليابانية نيكاي 225 بنسبة تصل إلى 2.2%، بينما ارتفعت معظم السندات، بحسب ما نقلته وكالة
الأنباء الألمانية
(د.ب.أ).
