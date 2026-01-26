تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بعد تحذيرات تاكايتشي.. الين الياباني عند أعلى مستوى له

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:14
A-
A+
بعد تحذيرات تاكايتشي.. الين الياباني عند أعلى مستوى له
بعد تحذيرات تاكايتشي.. الين الياباني عند أعلى مستوى له photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 1.2% في تعاملات الاثنين، حيث بدأ المتداولون الأسبوع في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل السلطات اليابانية في السوق عقب انخفاض الين مؤخرا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن العملة اليابانية سجلت اليوم 153.81 ينا لكل دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد تحذير وجهته رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للسوق.

جاء ذلك على خلفية مؤشرات يوم الجمعة تفيد باحتمال انضمام الولايات المتحدة إلى اليابان في دعم الين. وانخفضت الأسهم اليابانية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية نيكاي 225 بنسبة تصل إلى 2.2%، بينما ارتفعت معظم السندات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسط تحذيرات يابانية من تدخل رسمي.. تأرجح في سعر الين
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بفعل جني الأرباح.. الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له في 3 أسابيع
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء نواف سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري (التلفزيون العربي)
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: جاهزيتنا في أعلى مستوى
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

اليابانية

الألمانية

اليابان

بلومبرغ

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-26
Lebanon24
05:31 | 2026-01-26
Lebanon24
04:00 | 2026-01-26
Lebanon24
02:25 | 2026-01-26
Lebanon24
02:21 | 2026-01-26
Lebanon24
02:14 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24