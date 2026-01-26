تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الصين تفتح تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يستهدف منصة للسفر
Lebanon 24
26-01-2026
|
10:52
فتحت الجهات التنظيمية في
الصين
تحقيقاً في إطار مكافحة الاحتكار يستهدف إحدى أكبر منصات السفر العالمية، وذلك على خلفية شكاوى تتهمها بالإضرار بالمسافرين ومشغلي خدمات السفر في السوق المحلية.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "
تشاينا مورنينغ
بوست"، يركز التحقيق مع منصة "تريب" على قضايا تتعلق بهيكل العمولات وخوارزميات التسعير، في إشارة إلى شبهات حول ممارسات قد تكون أخلت بالمنافسة العادلة.
وأوضح الخبراء أن طبيعة دور المنصات الرقمية هي التي تحدد زاوية تدخل الجهات التنظيمية. وأشاروا إلى أن الإجراءات الحالية تبدو موجهة نحو شركات وممارسات محددة، وليست حملة شاملة ضد نموذج أعمال المنصات الرقمية عموماً.
يُذكر أن
الإدارة الحكومية
لتنظيم السوق في الصين كانت قد أعلنت في 14 كانون الثاني أن الشركة المشغلة للمنصة، إلى جانب شركات أخرى، أساءت استغلال "مركزها المهيمن في السوق" وانخرطت في "ممارسات احتكارية"، مما يمهد لتحقيقات أعمق قد تؤدي إلى إجراءات تصحيحية أو عقوبات.
وكانت "تريب" قد تأسست في الصين عام 1999 تحت اسم "سي تريب"، قبل أن تتوسع عالمياً وتعيد إطلاق علامتها التجارية بالاسم الحالي في عام 2019.
