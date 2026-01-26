تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الصين تفتح تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يستهدف منصة للسفر

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:52
A-
A+
الصين تفتح تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يستهدف منصة للسفر
الصين تفتح تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يستهدف منصة للسفر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فتحت الجهات التنظيمية في الصين تحقيقاً في إطار مكافحة الاحتكار يستهدف إحدى أكبر منصات السفر العالمية، وذلك على خلفية شكاوى تتهمها بالإضرار بالمسافرين ومشغلي خدمات السفر في السوق المحلية.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست"، يركز التحقيق مع منصة "تريب" على قضايا تتعلق بهيكل العمولات وخوارزميات التسعير، في إشارة إلى شبهات حول ممارسات قد تكون أخلت بالمنافسة العادلة.

وأوضح الخبراء أن طبيعة دور المنصات الرقمية هي التي تحدد زاوية تدخل الجهات التنظيمية. وأشاروا إلى أن الإجراءات الحالية تبدو موجهة نحو شركات وممارسات محددة، وليست حملة شاملة ضد نموذج أعمال المنصات الرقمية عموماً.

يُذكر أن الإدارة الحكومية لتنظيم السوق في الصين كانت قد أعلنت في 14 كانون الثاني  أن الشركة المشغلة للمنصة، إلى جانب شركات أخرى، أساءت استغلال "مركزها المهيمن في السوق" وانخرطت في "ممارسات احتكارية"، مما يمهد لتحقيقات أعمق قد تؤدي إلى إجراءات تصحيحية أو عقوبات.

وكانت "تريب" قد تأسست في الصين عام 1999 تحت اسم "سي تريب"، قبل أن تتوسع عالمياً وتعيد إطلاق علامتها التجارية بالاسم الحالي في عام 2019.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقًا في هجوم سيدني
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
طعن 3 نساء في محطات مترو باريس والشرطة تفتح تحقيقاً عاجلاً
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: اعتداء داعش يستهدف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع منع السفر عن القاضي البيطار يمهّد للتحقيق مع مالك السفينة البلغارية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الحكومية

تشاينا مورنينغ

مورنينغ بوست

شاين

مارس

بالا

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:58 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:58 | 2026-01-26
Lebanon24
10:54 | 2026-01-26
Lebanon24
09:44 | 2026-01-26
Lebanon24
06:36 | 2026-01-26
Lebanon24
05:31 | 2026-01-26
Lebanon24
04:00 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24