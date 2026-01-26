سعر الذهب في مصر يسجل قفزة قياسية

واصلت أسعار بالأسواق والعالمية ارتفاعها القوي مع اقتراب ختام تعاملات اليوم الاثنين، مسجلة مستويات تاريخية جديدة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية عالمياً وتزايد المخاوف الاقتصادية، ما عزز إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفقاً لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة".



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفعت بنحو 65 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، ليسجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 6800 جنيه، في حين قفزت الأونصة بالبورصة العالمية بنحو 102 دولار لتتداول قرب 5090 دولاراً، بعدما لامست أعلى مستوى في تاريخها عند 5111 دولاراً في بداية الجلسة الأوروبية.



وأوضح أن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7771 جنيهاً، وسجل عيار 18 نحو 5829 جنيهاً، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 54.4 ألف جنيه.



وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 580 جنيهاً خلال أسبوع واحد، إذ افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 6155 جنيهاً قبل أن ينهي الأسبوع عند 6735 جنيهاً.



وعلى الصعيد العالمي، صعدت أسعار الذهب بنحو 392 دولاراً للأونصة، بعدما بدأت التداولات عند 4596 دولاراً وأغلقت قرب 4988 دولاراً.



وسجل الذهب مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً حاجز 5100 دولار للأونصة، مواصلاً موجة الصعود التاريخية مدفوعاً بتزايد المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ما يدفع المستثمرين للتحوط عبر أصول الملاذ الآمن.



ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد التوترات من غرينلاند وفنزويلا إلى ، الأمر الذي يعزز الذهب كأداة تحوط ضد الاضطرابات السياسية والاقتصادية، كما تسهم هذه العوامل في استمرار الضغط على الدولار الأميركي، ما يدعم أسعار الذهب ويجعله أكثر جاذبية للمشترين من خارج . (العربية)

Advertisement