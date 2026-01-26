تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
مصر تطرح مناقصة عالمية لواردات الوقود
Lebanon 24
26-01-2026
|
23:28
photos
تطرح مصر مناقصة عالمية لاستيراد نحو 930 ألف طن من المنتجات البترولية للتسليم خلال شهر شباط المقبل، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".
وأوضح المسؤول أن الكميات المستهدف استيرادها تشمل 550 ألف طن سولار، و230 ألف طن بنزين، و150 ألف طن بوتاغاز. وأشار إلى أن مصر تستهلك سنوياً نحو 12 مليون طن سولار ونحو 6.7 مليون طن بنزين، مع توقعات بأن يساهم تحسن إنتاج
النفط
أو نشاط التكرير المحلي في خفض فاتورة الاستيراد.
وقال المسؤول إن كمية السولار أو البنزين التي تعتزم الهيئة
المصرية
العامة استيرادها خلال الربع الأول من 2026 ستشهد تراجعاً طفيفاً، مع رفع الطاقة التشغيلية لمصفاة "ميدور" في الإسكندرية بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية. وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة نحو 170 ألف برميل يومياً، وهي ثاني أكبر مصافي البلاد بعد "المصرية للتكرير" في
القاهرة
.
وعزا المسؤول التراجع المتوقع أيضاً إلى هدوء الأنشطة التجارية خلال شهر
رمضان
في شباط، ما يعزز انخفاضاً نسبياً في الطلب على الوقود خلال الربع الأول. ووفق المصدر نفسه، استوردت مصر خلال شهر كانون الثاني 980 ألف طن من المنتجات البترولية، بما يعكس تراجعاً متوقعاً قدره 50 ألف طن على أساس شهري. (الشرق)
