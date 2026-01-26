تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

آسيا تلتقط أنفاسها.. الأسهم تستقر قرب القمة وتقلبات العملات تهدأ

Lebanon 24
26-01-2026 | 23:43
آسيا تلتقط أنفاسها.. الأسهم تستقر قرب القمة وتقلبات العملات تهدأ
آسيا تلتقط أنفاسها.. الأسهم تستقر قرب القمة وتقلبات العملات تهدأ photos 0
استعادت الأسواق الآسيوية قدراً من الاستقرار، إذ اقتربت مؤشرات الأسهم من مستويات قياسية واستقرت العملات بعد جلسة متقلبة، وسط تكهنات بتدخل محتمل لدعم الين الياباني.

وسجل مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 0.6% ليقترب من مستوى قياسي بدعم من قطاع التكنولوجيا. وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر "كوسبي" بنسبة 1.9% رغم التهديدات التجارية الأميركية، فيما حققت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت مكاسب.

وعلى صعيد العملات، استقر الين الياباني بعد يومين من المكاسب أمام الدولار، مع تزايد التكهنات بشأن تدخل تنسيقي بين اليابان والولايات المتحدة. في المقابل تراجع الوون الكوري الجنوبي بعد قفزة سابقة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له منذ 2022.

وبدأت الأنظار تميل نحو العوامل الأساسية، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي المتوقع الأربعاء، ونتائج أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "آبل" و"ألفابت" التي ستختبر قوة سوق الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعيد خطابه التجاري، مهدداً برفع الرسوم على الواردات الكورية الجنوبية إلى 25% على خلفية عدم إقرار اتفاق سابق. ورغم استمرار التقلبات المرتبطة باضطراب سندات اليابان واحتمالات تدخل البنك المركزي، بدا أن حماسة موسم الأرباح تخفف من أثر التوترات التجارية، مع زيادة إقبال المستثمرين على أسهم التكنولوجيا قبيل إعلانات الأرباح المقبلة. (الشرق)
فيديو
