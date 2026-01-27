تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

رحلة صعود الذهب والفضة مستمرة.. إليكم آخر الاسعار القياسية

Lebanon 24
27-01-2026 | 01:45
A-
A+
رحلة صعود الذهب والفضة مستمرة.. إليكم آخر الاسعار القياسية
رحلة صعود الذهب والفضة مستمرة.. إليكم آخر الاسعار القياسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجل سعر الذهب اليوم الاثنين مستوى قياسياً جديداً بتجاوزه حاجز 5100 دولار للأونصة، مدفوعاً بتوجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وسط أجواء من التوتر الجيوسياسي.

وأظهرت البيانات ارتفاع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.98% ليصل إلى 5081.18 دولاراً، بعد أن لامس 5092.71 دولاراً خلال الجلسة. كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية لتسليم شباط بنسبة 2.01% إلى 5079.30 دولاراً.

ويأتي هذا الصعود تتويجاً لأداء قوي للمعدن النفيس خلال عام 2025، حيث قفزت أسعاره بنسبة 64% منذ بداية العام. وقد ساهم في هذا الأداء عدة عوامل منها السياسات النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة، والشراء المستمر من قبل البنوك المركزية عالمياً، لا سيما عمليات الشراء المتواصلة من الصين للشهر الرابع عشر على التوالي حتى كانون الأول الماضي، إضافة إلى تدفقات استثمارية قياسية نحو صناديق الذهب المتداولة.
 
وتجاوزت مكاسب الفضة 50% منذ مطلع 2026. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.79% إلى 108.91 دولار للأونصة، بعد أن سجّل رقماً قياسياً بلغ 109.44 دولار، مقارنة بنحو 72 دولارا كانت قد سجلتها في مطلع كانون الثاني الجاري.

وارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.77% إلى 2871.40 دولار للأونصة، بعد أن سجّل رقماً قياسياً بلغ 2891.6 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 2075.30 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ارتفع سعر الفضة فوق مستوى 100 دولار لأول مرة يوم الجمعة، مواصلاً ارتفاعه بنسبة 147% العام الماضي، حيث ساهمت تدفقات المستثمرين الأفراد وعمليات الشراء المدفوعة بالزخم في تفاقم فترة طويلة من شح المعروض في الأسواق المادية للمعدن. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذهب والفضة يواصلان الصعود إلى مستويات قياسية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زيادة قياسية.. ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الفضة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اسعار قياسية للذهب ...الفضة في الذروة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.. إليكم كم أصبحت
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرابع عشر

الأمريكية

أمريكي

الملا

الصين

تيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-01-27
Lebanon24
03:20 | 2026-01-27
Lebanon24
02:30 | 2026-01-27
Lebanon24
02:14 | 2026-01-27
Lebanon24
23:55 | 2026-01-26
Lebanon24
23:43 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24