إقتصاد
رحلة صعود الذهب والفضة مستمرة.. إليكم آخر الاسعار القياسية
Lebanon 24
27-01-2026
|
01:45
سجل سعر
الذهب
اليوم الاثنين مستوى قياسياً جديداً بتجاوزه حاجز 5100 دولار للأونصة، مدفوعاً بتوجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وسط أجواء من التوتر الجيوسياسي.
وأظهرت البيانات ارتفاع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.98% ليصل إلى 5081.18 دولاراً، بعد أن لامس 5092.71 دولاراً خلال الجلسة. كما صعدت العقود الآجلة
الأمريكية
لتسليم شباط بنسبة 2.01% إلى 5079.30 دولاراً.
ويأتي هذا الصعود تتويجاً لأداء قوي للمعدن النفيس خلال عام 2025، حيث قفزت أسعاره بنسبة 64% منذ بداية العام. وقد ساهم في هذا الأداء عدة عوامل منها السياسات النقدية التيسيرية في
الولايات المتحدة
، والشراء المستمر من قبل البنوك المركزية عالمياً، لا سيما عمليات الشراء المتواصلة من
الصين
للشهر
الرابع عشر
على التوالي حتى كانون الأول الماضي، إضافة إلى تدفقات استثمارية قياسية نحو صناديق الذهب المتداولة.
وتجاوزت مكاسب الفضة 50% منذ مطلع 2026. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.79% إلى 108.91 دولار للأونصة، بعد أن سجّل رقماً قياسياً بلغ 109.44 دولار، مقارنة بنحو 72 دولارا كانت قد سجلتها في مطلع كانون الثاني الجاري.
وارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.77% إلى 2871.40 دولار للأونصة، بعد أن سجّل رقماً قياسياً بلغ 2891.6 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 2075.30 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ارتفع سعر الفضة فوق مستوى 100 دولار لأول مرة يوم الجمعة، مواصلاً ارتفاعه بنسبة 147% العام الماضي، حيث ساهمت تدفقات المستثمرين الأفراد وعمليات الشراء المدفوعة بالزخم في تفاقم فترة طويلة من شح المعروض في الأسواق المادية للمعدن. (العربية)
